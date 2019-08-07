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Екс-партнерка Зеленського поділилася яскравими фото в купальнику

STYLERЖиття    07.08.2019 - 07:41
Екс-партнерка Зеленського поділилася яскравими фото в купальнику
Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Знаменитий хореограф показала, як відпочиває на пляжі

Олена Шоптенко, відомий український хореограф, яка разом з Володимиром Зеленським стала переможницею першого сезону шоу Танці з зірками, показала своїм шанувальникам яскраві фотографії з відпочинку на морі. На сторінці в Instagram Олена Шоптенко розмістила кілька серій пляжних фотографій.

На знімках зірка позує в чорному купальнику і невагомому халатику, а також з розпущеним волоссям і в різних позах.

 

Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Мій особистий all inclusive лайфхак # 3. Фотографуватися в купальнику в кінці відпочинку все ж можна, але краще одягнути халатик", - підписала фотографії зірка. Також вона зазначила, що всі фотографії, які вона розмістила – зроблені її чоловіком Олексієм Івановим.

 

Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

У коментарях користувачі прийшли в захват від фігури Шоптенко і зазначили, що халатик їй зовсім не потрібен.

  • Альона, якраз вам халатик і не потрібен!
  • Ви і без халатика відмінно виглядаєте.
  • Аврора – Ніч...
  • Класні фото.
  • Олена, Ви неймовірно гармонійні. Неймовірно красиві і трохи загадкові. Залишайтеся завжди такою ж.
  • Ой, ви така худенька і красива, вам всі ці лайфаки не потрібні.
  • Морська німфа.
  • Дуже красива. До речі, і без халатика дуже добре.

Екс-партнерка Зеленського поділилася яскравими фото в купальникуЕкс-партнерка Зеленського поділилася яскравими фото в купальникуЕкс-партнерка Зеленського поділилася яскравими фото в купальнику

Скріншоти коментарів (instagram.com/alena_shoptenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Шоптенко розповіла про те, яким партнером був Володимир Зеленський під час проекту "Танці з зірками".

А також розповідали про те, що Олена Шоптенко відверто розповіла про те, що її шокувало у материнстві.

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