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Зеленський відповів на петицію про звільнення Богдана

Новини » Політика    07.08.2019 - 12:56
Зеленський відповів на петицію про звільнення Богдана
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Зеленський відповів, що уже зробив це

У відповідь на петицію до президента звільнити Андрія Богдана з посади голови Адміністрації президента Володимир Зеленський відповів, що уже зробив це. Про це йдеться на сайті президента, де опублікована петиція.

У відповіді говориться, що президент розглянув петицію, яку підтримали 25 тис. українців та прийняв рішення щодо Богдана.

"Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю, що указом президента України від 25 червня 2019 року № 434 А.Богдана звільнено з посади глави Адміністрації президента України", - йдеться у повідомленні.

Зеленський відповів на петицію про звільнення Богдана

Нагадаємо, Богдан казав, що заява про відставку - це крок по відношенню до керівництва і суспільству. 

РБК-Україна писало, що Богдан написав заяву про звільнення. Однак, заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка спочатку спростував інформацію про відставку голови ОП.

Пізніше, вже президент Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від глави Офісу президента України Андрія Богдана. Тоді він говорив, що не підписував указ.

Додамо, що Богдана призначили главою Адміністрації президента 21 травня 2019 року. Під час кампанії Володимира Зеленського його пов'язували зі штабом майбутнього президента. Богдан також був відомий як юрист олігарха Ігоря Коломойського.

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