Зеленський заявив Варфоломію про невтручання у церковні справи

Фото: Володимир Зеленський і Вселенський Патріарх Варфоломій I (president.gov.ua)

Зеленський подякував Вселенського Патріарха за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Вселенським Патріархом Варфоломієм I в Стамбулі заявив, що влада не повинна втручатися у церковні справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський подякував Вселенського Патріарха за підтримку України.

"Наша загальна цінність - життя людини. І це для мене головне, особливо зараз, коли я став президентом України. Влада не повинна втручатися в церковні справи, я буду захищати незалежність церкви", - підкреслив він.

Також в ході бесіди Вселенський Патріарх в черговий раз підтвердив підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Нагадаємо, зараз Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині. Під час свого візиту він заявив, що в Україні будуть легалізовані азартні ігри. Це, за його словами, буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону Чорного моря.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Україна і Туреччина повинні прискорити підписання угоди про вільної торгівлі між країнами. Він додав, що товарообіг між Україною і Туреччиною може досягти 10 млрд доларів. На думку турецького президента, для досягнення цієї мети цілком реально.