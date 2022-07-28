ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Новость на русском →
Кропивницький, Четвер 28 липня 2022 12:35
У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Кропивницькому пролунали два вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Кропивницькому сьогодні, 28 липня, пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Оновлено 12:52. Ракетний удар по Кропивницькому підтвердив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович

"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації", - написав він у соцмережі.

Всі подробиці згодом.

"У Кропивницькому було чутно звуки двох вибухів", - йдеться у повідомленні.

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі закликав жителів залишатися в укриттях.

"Шановні земляки. Обстановка неспокійна. Залишайтесь в укриттях. Подробиці згодом", - написав він.

Варто зазначити, що о 12:21 в Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу.

У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: карта повітряних тривог (скріншот alerts.in.ua)

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Київській області. Ворожі ракети влучили у військову частину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кропивницький Війна в Україні
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України