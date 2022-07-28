У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Кропивницькому сьогодні, 28 липня, пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Оновлено 12:52. Ракетний удар по Кропивницькому підтвердив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович

"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації", - написав він у соцмережі.

Всі подробиці згодом.

"У Кропивницькому було чутно звуки двох вибухів", - йдеться у повідомленні.

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі закликав жителів залишатися в укриттях.

"Шановні земляки. Обстановка неспокійна. Залишайтесь в укриттях. Подробиці згодом", - написав він.

Варто зазначити, що о 12:21 в Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот alerts.in.ua)