Правила, які рятують життя: що робити, якщо під час обстрілу не встигли добігти до укриття

Рятувальники розповіли, що робити, якщо під час обстрілів і вибухів, ви не встигли добігти до укриття.

Про це розповіли в ДСНС .

Якщо під час повітряної тривоги ви не встигли добігти до укриття, негайно перейдіть у приміщення без вікон або ж скористайтеся "правилом двох стін".

Якщо виникла пожежа чи пошкодження будинку, негайно телефонуйте на 101, вкажіть вашу точну адресу, поверх, поверх, квартиру. І за можливості перейдіть у безпечне місце.

Бажано призначити відповідальну людину серед громади будинку, яка б володіла інформацію про всіх мешканців: скільки їх в будинку, в яких квартирах вони знаходяться.

Фото: ДСНС

У разі надзвичайної ситуації треба повідомити цю інформацію рятувальникам, які б у першу чергу могли евакуювати людей із списку і потім вже перевіряти порожні квартири.

Якщо у будинку стався вибух, залиште будівлю самостійно, але не зачиняйте вхідні двері. Тоді рятувальникам не доведеться їх зрізати для обов’язкової перевірки.

Якщо ви вирішили залишити місто чи свою квартиру, залиште ключі сусідам. Інакше рятувальникам доведеться перевіряти кожне приміщення, щоб впевнитися, що в ньому нема людей.