Без шкоди для здоров'я: Супрун розповіла, як правильно зміцнити імунітет

Супрун розповіла про зміцнення імунітету (фото: РБК-Україна)

Супрун дала корисні поради українцям про те, як бути здоровими

На вулиці стає все холодніше і деякі люди "ведуться" на рекламу імуномодулюючих препаратів та ліків, які нібито захищають або посилюють імунітет. Але це все неправда, і імунітет не можна посилити якоюсь таблеткою. Про це заявила колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, імунітет, як і все, що стосується здоров'я - це в першу чергу систематична робота над собою і своїм здоров'ям. При цьому так звані імуномодулятори насправді передбачені для іншого.

Такі препарати застосовують у разі серйозних захворювань - онкології або трансплантації органів. Але переконливих доказів, що вони допомагають одужати хворим на грип або ГРВІ немає.

До того ж, штучне стимулювання імунної системи може бути шкідливо. Коли вона занадто активна, можуть виникати алергії або аутоімунні хвороби.

Супрун розповіла про зміцнення імунітету (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Що потрібно робити, щоб посилити імунітет?

Збалансоване харчування має велике значення для повноцінної роботи організму і імунної системи. Нам потрібні жири, білки, вуглеводи, харчові волокна (клітковина) і рідина.

Їжа повинна бути збалансованою і різноманітною - тобто необхідно споживати більше продуктів. Половину раціону повинні складати овочі та фрукти, інші - цільнозернові злаки, нежирне м'ясо, бобові, горіхи і насіння.

Фізична активність. Для імунітету спорт дуже корисний. Альтернативою тренуванням можуть бути тривалі піші прогулянки. Крім того, вони покращують роботу мозку, серцево-судинної системи, зменшують стрес і налагоджують сон.

Намагайтеся навіть у холодну пору року ловити сонячне світло та проводити час на вулиці. Важливо також регулярно провітрювати робоче і житлове приміщення.

Супрун розповіла про зміцнення імунітету (фото: pixabay.com)

Достатня кількість годин сну. Вночі вам повинно бути тепло, але не забувайте провітрювати спальню. Одягайтеся по погоді, але не перебирайте з одягом. Якщо ви все ж захворіли, не варто бігти в офіс. Колеги будуть вдячні.

Робіть щеплення, в тому числі і від грипу. Це єдина "чарівна пігулка", яка може захистити від грипу та вірусних захворювань в холодну пору року.

Супрун підкреслила, що навіть якщо ви зараз застудилися - це ще не привід говорити, що у вас знижений імунітет, панікувати і пити антибіотики або імуномодулятори.

Говорити про проблеми з імунітетом варто, якщо протягом року у вас було кілька гнійних отитів, важких синуситів, кілька пневмоній, або ж якщо ви п'єте антибіотики більше 2 місяців, а вони не діють.