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Не купуйте мультивітаміни: Супрун зробила важливу заяву

STYLERЖиття    06.10.2019 - 20:38
Не купуйте мультивітаміни: Супрун зробила важливу заяву
Супрун розповіла, де дістати вітаміни восени (фото: РБК-Україна)

Супрун рекомендує зміцнювати організм правильними продуктами

Уляна Супрун рекомендує зміцнювати організм за допомогою продуктів, в яких містяться різні вітаміни, а ось мультивітамінні комплекси експерт не радить брати. Відповідний пост розміщений в соціальній мережі Facebook.

"Осінь - золота пора продажу безрецептурних препаратів, які нібито повинні зміцнити імунітет, наповнити нас вітамінами і запобігти інфекційних хвороб. Так, було б простіше, якби "аскорбінка" або дорогий мультивітамінний комплекс вирішував всі питання здоров'я", - пише Супрун.

За словами експерта, продуктів, які дарує осінній урожай, достатньо для того, щоб наповнити організм необхідними вітамінами.

Не купуйте мультивітаміни: Супрун зробила важливу заявуСупрун розповіла про лікування варикозного розширення вен (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Наприклад, вітамін Е, який є потужним антиоксидантом, що міститься в соняшниковій олії, волоських горіхах і насінні. Вітамін D, який потрібен для правильного обміну кальцію, здоров'я кишечника і адекватної роботи імунної системи, знаходиться в складі тваринної їжі (яйцях, печінці і жирної риби).

"Щоб не турбуватися нестачею вітаміну D, краще здати аналіз і проконсультуватися з лікарем щодо доцільності та дози добавок, але регулярно їсти яйця, гуляти і займатися спортом на вулиці в будь-яку погоду", - рекомендує Супрун.

Також фахівець відзначає, що ударні дози аскорбінової кислоти не вирішать питання стійкості до інфекційних хвороб, а кращими осінніми джерелами вітаміну С є обліпиха, червоний солодкий і гострий перець і брокколі, приготована в пароварці.

Для того, щоб отримати потрібну дозу фолієвої кислоти, потрібно частіше їсти шпинат і брокколі. А для отримання вітаміну В1 і B2 можна придбати молоді боби, білі гриби і шпинат. Вітамін В6 можна знайти в яловичої або курячої печінки та яйцях, а вітамін В12 є в м'ясі і сирі.

Нагадаємо, що Супрун зруйнувала міфи про картоплю.

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Новини України Уляна Супрун
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