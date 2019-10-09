Можна і навіть потрібно: Супрун розвіяла міфи про вагітність

Супрун дала рекомендації вагітним жінкам щодо їхнього сексуального життя в цей період
Під час вагітності можна займатися сексом. При цьому це можна робити на всіх термінах вагітності. Про це колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.
Супрун зазначила, що під час вагітності можна і навіть потрібно займатися вагінальним сексом, якщо збігаються всі умови:
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Супрун розповіла про інтим під час вагітності (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Супрун також зазначила, що не варто боятися сексу під час вагітності, оскільки ембріон захищений амніотичною рідиною, маткою, слизовою пробкою в цервікальному каналі, тому йому нічого не зашкодить.
Крім того, скорочення матки під час оргазму не можуть викликати передчасні пологи.
При цьому під час вагітності необхідно уважно поставитися до захворювань, які передаються статевим шляхом. Вагітність не означає, що можна забути про контрацепцію.
Відмовитися від презерватива можна в тому випадку, якщо ви обидва не маєте жодної активної хвороби, наприклад прояв генітального герпесу, і точно підтримуєте моногамні відносини.