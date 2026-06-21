Летели дроны, баллистика и "Кинжалы", есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

В ночь на 21 июня Россия нанесла удар по Украине, запустив 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал" и 105 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские дроны. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Информация о двух аэробаллистических ракетах уточняется.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 6 ударных дронов в 6 точках, а также падение обломков в 5 точках.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

В целом этой ночью противник нанес удары:

Обстрелы Украины

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что последние удары россиян по Киеву - это попытка оказать моральное давление на украинцев.

В то же время это предел возможностей России, поскольку страна-агрессор неделями накапливает ресурсы для обстрелов.

Последняя комбинированная атака РФ на Украину произошла в ночь на 15 июня. В частности, враг обстреливал Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время этой атаки ПВО имела чем сбивать баллистические ракеты, поскольку был доставлен пакет помощи для Patriot.

В то же время вчера, 20 июня, Зеленский заявил, что Россия уже подготовилась к новому обстрелу Украины. Поэтому украинцам следует реагировать на сигналы тревоги.