Солистка KAZKA призналась, почему отменила свадьбу со своим женихом

Участница KAZKA Александра Зарицкая, которая ранее рассказала о том, что солисткой группы должна была стать певица Яна Соломко , поделилась подробностями, почему она отменила свадьбу, запланированную на 2024 год.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью YouTube-проекту Okay Eva.

Как известно, со своим бойфрендом Павлом Тараненко Зарицкая планировала сыграть свадьбу в июне 2024 года, однако затем она отменила мероприятие.

"Я очень хочу свадьбу, но пока не знаю. Я очень хочу, чтобы это было масштабно. И я понимаю, что сейчас мы не можем отдать деньги на свадьбу, без этого ощущения, что мы их не задонатили", - объяснила свой поступок артистка.

Она также подчеркнула, что хочет масштабное торжество с большим количеством гостей, а сейчас это "не на часі". Певица не может избавиться от навязчивой мысли, что она мало помогает.

"У меня есть "мулька" такая, что я постоянно мало делаю. Это третий год уже войны, а у меня все равно эта штука", - отметила солистка KAZKA.

История любви Александры Зарицкой и Павла Тараненко

С музыкантом и motion-дизайнером Павлом Тараненко, также известным под псевдонимом HAWX, Зарицкая познакомилась в 2018 году. Однако долгое время она скрывала своего избранника.

В апреле 2023 года молодой человек сделал певице предложение руки и сердца. Это произошло в Венеции.

Пара планировала сыграть свадьбу в июне 2024 года, однако в мае артистка огорошила фанов новостью, что мероприятия не будет. Она аргументировала это тем, что пока в Украине идет война, она не может устроить торжество на 350 гостей и на 2 дня. Кроме того, ее родной город Харьков каждый день бомбят.

Также Тараненко предлагал ей пойти просто расписаться, но певица пока не спешит в загс.

Зарицкая с любимым (фото: instagram.com/kazka.band)