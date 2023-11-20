Солистка KAZKA Зарицкая сказала, сколько тратит денег в месяц: "Больше всего уходит на еду"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассекретила, сколько тратит денег в месяц. Певица призналась, что больше всего расходов уходит на еду и бензин.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для Люкс ФМ.

Сколько Зарицкая тратит денег в месяц

Исполнительница живет вместе с женихом Павлом Тараненко, своей мамой и тремя собаками в частном доме под Киевом.

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

По словам Саши, деньги она тратит обычно на бензин, еду, собак, сад и коммунальные услуги. Выходит где-то около 40 тысяч гривен.

"Наш дом полностью на электричестве, поэтому много идет на коммунальные услуги. Летом дешевле: где-то 2 тысячи гривен. А зимой - около 6 тысяч гривен. Забочусь о собаках. Какая-то часть денег идет им на еду. Также обожаю сажать цветы. Весной планируем расширить наш сад (улыбается). Больше всего идет на еду. В нашей семье все любят есть (смеется). Конечно, немалую сумму выделяю на бензин. У нас нет ни водителя, ни помощников по дому. Поэтому на месяц тратим не больше 40 тысяч гривен" , - поделилась артистка.

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

Также она добавила, что на себя почти не тратит, ведь все косметологические процедуры и одежда - это все по бартеру.

"Я бы на себя не тратила такие деньги во время войны. Меня очень раздражает, когда нужные деньги для армии идут на то, на что можно было бы и не тратить", - подытожила Зарицкая.