Завищені вимоги: співробітники Меган Маркл втомилися терпіти щоденні приниження

Колаж РБК-Україна

Меган Маркл опинилася в центрі чергового скандалу

Меган Маркл, яка відома своїми витівками, потрапила у черговий скандал. Королівський експерт розповів, що вимоглива герцогиня завалює своїх працівників завданнями з 5 ранку. Крім того, вона заборонила персоналу Віндзорського замку паркуватися поруч з їх новим домом. Про це інформує видання The Sun.

Герцогиня Сассекська мало того, що має завищені вимоги до оточуючих її людей, так ще й усіляко "тероризує" своїх співробітників різними дорученнями. Мало хто з працівників витримує тиск Меган, а тому відбувається висока плинність кадрів.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

"Вона сідає на бігову доріжку або займається іншими ранковими справами, а після починає писати своїм членам команди про події на цей день", - розповідає експерт.

Крім того, Меган Маркл і принц Гаррі заборонили персоналу Віндзорського замку паркуватися поруч з їх новим домом, хоча раніше такої проблеми не було. Однак деяких це правило оминає: відвідувачам гольф-клубу Royal Household, які грають там в крикет і кулі, дозвіл видається.

Нагадаємо, що мати Кейт Міддлтон звинувачують у жорстокому поводженні з персоналом. Зневажливе ставлення до робітничих позначається у всіх жестах і словах. Наприклад, вона звикла підкликати персонал до себе клацанням пальців, що дратує і не на жарт ображає людей.

До речі, Меган вирішила порушити традицію пологів у лікарні, яку встановила її покійна свекруха принцеса Діана. Герцогиня буде народжувати вдома, як колись робила бабуся Гаррі королева Єлизавета.

Раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл ймовірно обдурила всіх з датою народження дитини, так як повідомляється, що пологи можуть початися в травні, а не у квітні, як припускали раніше.