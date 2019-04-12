ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завищені вимоги: співробітники Меган Маркл втомилися терпіти щоденні приниження

STYLERПерсони    12.04.2019 - 10:58
Завищені вимоги: співробітники Меган Маркл втомилися терпіти щоденні приниження
Колаж РБК-Україна

Меган Маркл опинилася в центрі чергового скандалу

Меган Маркл, яка відома своїми витівками, потрапила у черговий скандал. Королівський експерт розповів, що вимоглива герцогиня завалює своїх працівників завданнями з 5 ранку. Крім того, вона заборонила персоналу Віндзорського замку паркуватися поруч з їх новим домом. Про це інформує видання The Sun.

Герцогиня Сассекська мало того, що має завищені вимоги до оточуючих її людей, так ще й усіляко "тероризує" своїх співробітників різними дорученнями. Мало хто з працівників витримує тиск Меган, а тому відбувається висока плинність кадрів.

Завищені вимоги: співробітники Меган Маркл втомилися терпіти щоденні приниженняМеган Маркл (Фото: vox.com)

"Вона сідає на бігову доріжку або займається іншими ранковими справами, а після починає писати своїм членам команди про події на цей день", - розповідає експерт.

Крім того, Меган Маркл і принц Гаррі заборонили персоналу Віндзорського замку паркуватися поруч з їх новим домом, хоча раніше такої проблеми не було. Однак деяких це правило оминає: відвідувачам гольф-клубу Royal Household, які грають там в крикет і кулі, дозвіл видається.

Нагадаємо, що мати Кейт Міддлтон звинувачують у жорстокому поводженні з персоналом. Зневажливе ставлення до робітничих позначається у всіх жестах і словах. Наприклад, вона звикла підкликати персонал до себе клацанням пальців, що дратує і не на жарт ображає людей.

До речі, Меган вирішила порушити традицію пологів у лікарні, яку встановила її покійна свекруха принцеса Діана. Герцогиня буде народжувати вдома, як колись робила бабуся Гаррі королева Єлизавета.

Раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл ймовірно обдурила всіх з датою народження дитини, так як повідомляється, що пологи можуть початися в травні, а не у квітні, як припускали раніше.

Меган Маркл могла нашкодити дитині: з'явилася тривожна інформація Дитина Меган Маркл вже встановила рекорд: що відомо
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Меган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся