ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ворог знищив ТЕЦ в Охтирці: фото і відео зі зруйнованого об'єкту

Новость на русском →
Охтирка, П'ятниця 04 березня 2022 13:12
Ворог знищив ТЕЦ в Охтирці: фото і відео зі зруйнованого об'єкту Фото: Знищена ТЕЦ в Охтирці (t.me/suspilnesumy)
Автор: Світлана Мащенко

3 березня ворожі війська знову атакували Охтирку Сумської області. Зокрема було знищено теплоелектроцентраль, а також обстріляно вокзал, загинули люди.

Дивіться нижче в матеріалі на фото і відео наслідки атаки російських військ на мирне українське місто.

За офіційними повідомленням ДСНС, попередньо загинуло двоє людей.

Охтирка - одне з українських міст, де ведуться активні бойові дії

Зокрема, ще в перші дні вторгнення ворог обстріляв дитячий садок, є загиблі і поранені.

1 березня у місті було обстріляно військову частину.

28 лютого було підірвано нафтобазу у місті.

Раніше ми писали, що робити, якщо є загроза обвалу будинку.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Вторгнення Росії до України
LITE
Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги Україні
Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги Україні