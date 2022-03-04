Ворог знищив ТЕЦ в Охтирці: фото і відео зі зруйнованого об'єкту
Фото: Знищена ТЕЦ в Охтирці (t.me/suspilnesumy)
3 березня ворожі війська знову атакували Охтирку Сумської області. Зокрема було знищено теплоелектроцентраль, а також обстріляно вокзал, загинули люди.
Дивіться нижче в матеріалі на фото і відео наслідки атаки російських військ на мирне українське місто.
За офіційними повідомленням ДСНС, попередньо загинуло двоє людей.
Охтирка - одне з українських міст, де ведуться активні бойові дії
Зокрема, ще в перші дні вторгнення ворог обстріляв дитячий садок, є загиблі і поранені.
1 березня у місті було обстріляно військову частину.
28 лютого було підірвано нафтобазу у місті.
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