Ворог знищив ТЕЦ в Охтирці: фото і відео зі зруйнованого об'єкту

3 березня ворожі війська знову атакували Охтирку Сумської області. Зокрема було знищено теплоелектроцентраль , а також обстріляно вокзал, загинули люди.

Дивіться нижче в матеріалі на фото і відео наслідки атаки російських військ на мирне українське місто.

28 лютого було підірвано нафтобазу у місті.

1 березня у місті було обстріляно військову частину.

Зокрема, ще в перші дні вторгнення ворог обстріляв дитячий садок , є загиблі і поранені.

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