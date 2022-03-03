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Як діяти у разі загрози обвалу будівлі: важлива інструкція

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 11:37
Як діяти у разі загрози обвалу будівлі: важлива інструкція Фото: Як діяти у разі загрози обвалу будівлі (ДСНС)
Автор: Світлана Мащенко

Після вторгнення російських військ в Україну авіація ворога неодноразово наносила удари по житловим будинкам. Тому українцям нагадали, як діяти в разі, якщо є загроза обвалу будинку.

Про це розповіли в МВС України

Як діяти у разі загрози обвалу будівлі?

  • Якнайшвидше покиньте будинок. Не користуйтесь ліфтом.
  • При можливості візьміть документи, гроші.
  • Повідомте інших людей, які перебувають у будівлі, про загрозу обвалу.
  • Не створюйте тисняви під час евакуації.
  • Відійдіть на безпечну відстань від будівлі. Зупиняйте тих, хто збирається стрибнути з вікон, балконів вище першого поверху.

Що робити, якщо неможливо залишити будівлю?

  • Займіть найбільш вигідну позицію: отвори дверей, кути, сховайтесь під стіл, місце під балками, каркасами.
  • Тримайтесь подалі від вікон, не виходьте на балкон.
  • За можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.

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