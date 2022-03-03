Як діяти у разі загрози обвалу будівлі: важлива інструкція
Фото: Як діяти у разі загрози обвалу будівлі (ДСНС)
Після вторгнення російських військ в Україну авіація ворога неодноразово наносила удари по житловим будинкам. Тому українцям нагадали, як діяти в разі, якщо є загроза обвалу будинку.
Про це розповіли в МВС України
Як діяти у разі загрози обвалу будівлі?
- Якнайшвидше покиньте будинок. Не користуйтесь ліфтом.
- При можливості візьміть документи, гроші.
- Повідомте інших людей, які перебувають у будівлі, про загрозу обвалу.
- Не створюйте тисняви під час евакуації.
- Відійдіть на безпечну відстань від будівлі. Зупиняйте тих, хто збирається стрибнути з вікон, балконів вище першого поверху.
Що робити, якщо неможливо залишити будівлю?
- Займіть найбільш вигідну позицію: отвори дверей, кути, сховайтесь під стіл, місце під балками, каркасами.
- Тримайтесь подалі від вікон, не виходьте на балкон.
- За можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.
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