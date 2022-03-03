Як діяти у разі загрози обвалу будівлі: важлива інструкція

Після вторгнення російських військ в Україну авіація ворога неодноразово наносила удари по житловим будинкам. Тому українцям нагадали, як діяти в разі, якщо є загроза обвалу будинку.

Про це розповіли в МВС України

Раніше ми писали, що важливо мати в аптечці для бомбосховища. В МОЗ дали екстрений список.

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