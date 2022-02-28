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В Охтирці підірвано нафтобазу, почалася масштабна пожежа

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Охтирка, Понеділок 28 лютого 2022 12:56
В Охтирці підірвано нафтобазу, почалася масштабна пожежа Фото: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький (facebook com dmytro zhyvytskyy)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 28 лютого, під час війни Росії проти України було підірвано нафтобазу в Охтирці Сумської області. На місці інциденту виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"Охтирка. Підірвано нафтобазу. 12:30", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше поблизу села Крячки Фастівського району внаслідок обстрілу спалахнуло сховище з нафтопродуктами на базі "КЛО". Наразі загрози для людей немає.

РБК-Україна писало, що робити при аварії на газопроводі чи нафтобазі і як уберегти себе.

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