Російська авіація відкрила вогонь по вокзалу й ТЕЦ в Охтирці

Авіація Російської Федерації відкрила вогонь в сторону Охтирки. Скинула бомбу на місцеву теплову електростанцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної державної адміністрації - керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Згідно з даними ДСНС, внаслідок атаки загинули двоє людей, однак пошуково-рятувальна операція продовжується.

За словами Живицького, авіація обстріляла також й вокзал.

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