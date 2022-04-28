"Сволота!" На Кіпрі дітлахи закидали росіян камінням (відео)
Росіяни вирішили влаштувати автопробіг на сонячному острові Кіпр, проте й тут до них долетів "бумеранг".
Відео з помстою росіянам за війну в Україні дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.
На кадрах видно, що колона з автомобілями їде з російськими прапорами, показуючи, що вони пишаються приналежністю до "великої нації".
Одне з авто почала закидувати група дітей, яка перебувала в цей момент на мосту, під яким проходила колона.
"Сволота! Сволота!" Кидай! Вибивай нафіг йому скло!" - кричать малолітні активісти.
В автівку полетіли крупні каменюки, деякі з яких досягли мети. В результаті, атаковане авто покинуло колону і поїхало вперед.
Раніше ми писали, що росіянка отримала в око за те, що вигукувала на курорті "Слава Росії".
Також повідомлялося, що у Швеції "ватниця" накинулася на українку і поплатилася за це роботою.