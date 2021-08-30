Лікарі з'ясували, кому категорично не можна їсти болгарський перець

Болгарський перець - один з улюблених серед українців овочів. Його фарширують, роблять салати, додають в рагу, консервують на зиму. Солодкий і яскравий овоч - справжня вітамінна бомба, але деяким людям від його вживання слід відмовитися.

Кому слід відмовитися від вживання перцю

Перець багатий клітковиною, яка може погіршити стан, якщо ви страждаєте виразкою, гастритом або гемороєм.

Овоч протипоказаний людям з гіпотонією, так як йому властиво знижувати тиск.

Обережніше з перцем потрібно бути алергікам - він може спровокувати висип і навіть труднощі з диханням.

Не варто вживати перець людям з індивідуальною непереносимістю овоча. Він може викликати проблеми з травленням, подразнення кишківника або посилити запалення.

У чому користь болгарського перцю

Болгарський перець - рекордсмен серед овочів за вмістом вітаміну С. З'ївши всього один овоч на день, ви покриєте добову потребу. Багато в перці і вітаміну Р, який працює в тандемі з вітаміном С, захищаючи судини.

У болгарському перці є і корисні вітаміни групи В, які здатні поліпшити настрій і вітамін А (каротин), який покращує стан шкіри і волосся.

Калій, залізо, кремній, йод - також містяться в перці, що робить користь від його поїдання неоціненною.

Овоч багатий клітковиною і при цьому низькокалорійний, що дуже важливо для тих, хто бореться із зайвою вагою.

Як краще готувати перець, і якому кольору віддати перевагу

На жаль, безліч корисних речовин при термічній обробці випаровуються з перцю. Тому його краще їсти в сирому вигляді. Якщо ж є проблеми з ШКТ, краще запечіть перець в духовці.

А ось якому перцю віддати перевагу - зеленому, жовтому, червоному або помаранчевому - залежить від ваших смакових уподобань. Але варто врахувати, що зелений перець стає гірким при термічній обробці, а червоний трохи солодший, ніж інші.

Салат же з міксу перців подарує вам не тільки гастрономічне, а й естетичне задоволення!