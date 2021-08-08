Ось що станеться з вашим організмом, якщо на місяць відмовитися від "молочки"

Суперечки про шкідливість і користь молочної продукції ведуться роками, це питання серйозно вивчається вченими. Але до єдиної думки поки ніхто не прийшов. Щоб зрозуміти, як "молочка" впливає на вас, дієтологи пропонують відмовитися від неї на місяць.

Травлення стабілізується

За низкою даних близько 65% населення планети має труднощі із засвоєнням молочних продуктів. Це пов'язано з вмістом в молоці тварин вуглеводу лактози і білка казеїну. Вони можуть провокувати здуття, розлад і так далі. Відповідно, після відмови від "молочки", таких проблем у вас не буде.

Стан шкіри покращиться

У тваринному молоці містяться гормони - прогестерон і естрогени, які можуть впливати на гормональний фон людини, викликаючи проблеми зі шкірою. Після відмови від молочних продуктів, у вас можуть зникнути акне, почервоніння, висипання. Якщо є такі проблеми, як псоріаз і екзема, їх прояви можуть зменшитися.

Стабілізується настрій і покращиться загальне самовідчуття

Тут справа знову в гормонах (чим жирніше продукт, тим їх більше). Вони можуть впливати на хімічні процеси і викликати перепади настрою.

Згідно деяких досліджень, відмова від "молочки" може зменшити прояви деяких хронічних хвороб. Якщо ви схильні до простудних захворювань або хворієте прямо зараз, спробуйте виключити з раціону молочні продукти хоча б на кілька днів - ви відразу помітите різницю.

Ви можете схуднути

Відмова від ситних молочних продуктів - чізкейків, піци з сиром і так далі - допоможе скинути вагу. А відсутність "тяжкості" в животі допоможе вам відчувати себе більш енергійно.

До відмови від "молочки" потрібно підготуватися

Ретельно продумайте свій раціон так, щоб отримувати в достатній кількості вітаміни D і В12, білок і кальцій.

Можливо, перед прийняттям цього рішення вам потрібно буде проконсультуватися з кваліфікованим лікарем.

І найголовніше - обов'язково прислухайтеся до сигналів свого організму, він - головний експерт в цьому питанні.