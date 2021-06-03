Лікарі розповіли, кому суворо заборонено пити квас, і які можуть бути наслідки

Медики розповіли, кому заборонено пити улюблений багатьма літній безалкогольний напій - квас. Продукт бродіння може бути небезпечний високим вмістом цукру, а також викликати алергію.

Про це пише newsyou .

Квас протипоказаний людям з проблемою інсулінорезистентності

Лікарі кажуть, що хлібний напій містить швидкі вуглеводи, які максимально швидко засвоюються організмом і можуть впливати на рівень цукру в крові.

Тобто квас протипоказаний людям з підвищеним цукром в крові, преддіабетом, а також тим, хто страждає інсулінорезистентністю. Якщо ж забороною нехтувати, може розвинутися діабет другого типу.

Може викликати алергію

Оскільки квас є продуктом бродіння, його вживання може викликати алергію у деяких людей.

Дієтологи радять уважно стежити за проявами організму, і в разі прояву симптомів від напою відмовитися.

Вживання квасу потрібно обмежити при хворобах кишечника

Не можна пити квас людям з грибковими інфекціями, кандидозом кишечника. Лікарі кажуть, що від цього може посилитися зростання дріжджів, вони приносять слабкість, перепади настрою, порушення імунітету.