Лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти вівсянку
Лікарі-дієтологи розповіли, кому варто утриматися від вживання вівсянки, які проблеми зі здоров'ям можуть виникнути, а також, які інгредієнти краще не додавати в кашу.
Про це пише eatthis.
При яких хворобах часте вживання вівсянки зашкодить
Експерт Роксана Есхані каже, що вівсянка може стати проблемою, якщо у вас є проблеми зі шлунком, особливо для тих, у кого є "подразненість" кишечника. Пов'язано це з високим вмістом клітковини в продукті. Так, в одній чашці вівсянки трохи більше 8 грамів клітковини.
"Якщо у вас чутливий шлунок, волокна у вівсянці можуть призвести до здуття живота і газоутворення", - говорить дієтолог.
Замість вівсянки в такому випадку краще вибрати зернові з меншим вмістом клітковини.
"Якщо людина уникає вівсянки через її високий вміст клітковини, виберіть пшеничну крупу, білий рис, в яких менше клітковини", - радить експерт.
Якщо у вас є целіакія (непереносимість глютену), пошукайте безглютеновий овес.
Важлива не тільки крупа, але і добавки до неї
"Якщо ви їсте вівсянку і додаєте підсолоджувачі - цукор, коричневий цукор, мед, сиропи, ви збільшуєте кількість загальної кількості калорій і вуглеводів, - говорить Есхані. - Людям з переддіабетом і діабетом, можливо, доведеться бути обережними, так як це може призвести до того, що рівень цукру в крові підніметься занадто високо".
Від готових каш в пакетиках краще взагалі відмовитися, щоб контролювати інгредієнти.
"Будьте обережні з ароматизованими пакетами вівсянки (попередньо упаковані або підсолоджені миттєві вівсянки)... Краще купити просту вівсянку і додати свої власні поживні начинки до неї, такі як свіжі фрукти, горіхи, насіння, кориця, кардамон і так далі", - розповідає експерт.
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