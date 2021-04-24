Лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти вівсянку

Лікарі-дієтологи розповіли, кому варто утриматися від вживання вівсянки, які проблеми зі здоров'ям можуть виникнути, а також, які інгредієнти краще не додавати в кашу.

При яких хворобах часте вживання вівсянки зашкодить

Експерт Роксана Есхані каже, що вівсянка може стати проблемою, якщо у вас є проблеми зі шлунком, особливо для тих, у кого є "подразненість" кишечника. Пов'язано це з високим вмістом клітковини в продукті. Так, в одній чашці вівсянки трохи більше 8 грамів клітковини.

"Якщо у вас чутливий шлунок, волокна у вівсянці можуть призвести до здуття живота і газоутворення", - говорить дієтолог.

Замість вівсянки в такому випадку краще вибрати зернові з меншим вмістом клітковини.

"Якщо людина уникає вівсянки через її високий вміст клітковини, виберіть пшеничну крупу, білий рис, в яких менше клітковини", - радить експерт.

Якщо у вас є целіакія (непереносимість глютену), пошукайте безглютеновий овес.

Важлива не тільки крупа, але і добавки до неї

"Якщо ви їсте вівсянку і додаєте підсолоджувачі - цукор, коричневий цукор, мед, сиропи, ви збільшуєте кількість загальної кількості калорій і вуглеводів, - говорить Есхані. - Людям з переддіабетом і діабетом, можливо, доведеться бути обережними, так як це може призвести до того, що рівень цукру в крові підніметься занадто високо".

Від готових каш в пакетиках краще взагалі відмовитися, щоб контролювати інгредієнти.

"Будьте обережні з ароматизованими пакетами вівсянки (попередньо упаковані або підсолоджені миттєві вівсянки)... Краще купити просту вівсянку і додати свої власні поживні начинки до неї, такі як свіжі фрукти, горіхи, насіння, кориця, кардамон і так далі", - розповідає експерт.