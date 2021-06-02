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Лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти редис

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Середа 02 червня 2021 07:00
Лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти редис Фото: Лікарі розповіли, кому не можна їсти редис (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, для кого протипоказано їсти редис, щоб не нашкодити здоров'ю. Весняний овоч, безумовно, корисний, але деяким людям краще утриматися від приготування салатів з ним і вживання його як гарніру.

Про це пише toneto.

У чому шкідливість і протипоказання редису

  • Овоч не можна їсти при проблемах з щитовидкою.
  • Тим, хто страждає від виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.
  • При загостреннях захворювань жовчного міхура, дванадцятипалої кишки і печінки.

Якщо ж у вас немає таких проблем, редис дуже корисний

Редис багатий вітамінами РР, С, вітамінами групи В, також в ньому є велика кількість натрію, заліза, магнію, фосфору, калію і кальцію, клітковина, білок і ефірні олії.

У весняному овочі всього 15 ккал в 100 грамах. Сміливо додавайте його в страви при дієтичному харчуванні.

Лікарі кажуть, що вживання редису підвищує імунітет, що допомагає боротися з простудними захворюваннями.

У зелені редису багато фолієвої кислоти, овоч корисний для жіночого здоров'я і правильного розвитку плода для вагітних.

Крім того овоч знижує вміст цукру в крові і збільшує рівень гемоглобіну.

А клітковина в овочі налагоджує обмінні процеси, виводить холестерин і нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Також редис має жовчогінний ефект і знімає набряки.

Раніше експерт розповів, коли в Україні знизяться ціни на овочі.

Також лікарі назвали категорії людей, яким не можна їсти молоду картоплю.

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