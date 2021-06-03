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Врачи рассказали, кому строго запрещено пить квас, и какие могут быть последствия

Новина українською →
Четверг 03 июня 2021 07:00
Врачи рассказали, кому строго запрещено пить квас, и какие могут быть последствия Фото: Врачи рассказали, кому строго запрещено пить квас (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Медики рассказали, кому запрещено пить любимый многими летний безалкогольный напиток - квас. Продукт брожения может быть опасен высоким содержанием сахара, а также вызывать аллергию.

Об этом пишет newsyou.

Квас противопоказан людям с проблемой инсулинорезистентности

Врачи говорят, что хлебный напиток содержит быстрые углеводы, которые максимально быстро усваиваются организмом и могут влиять на уровень сахара в крови.

То есть квас противопоказан людям с повышенным сахаром в крови, преддиабетом, а также страдающим инсулинорезистентностью. Если же запретом пренебрегать, может развиться диабет второго типа.

Может вызывать аллергию

Поскольку квас является продуктом брожения, его употребление может вызывать аллергию у некоторых людей.

Диетологи советуют внимательно следить за проявлениями организма, и в случае проявления симптомов от напитка отказаться.

Употребление кваса нужно ограничить при болезнях кишечника

Нельзя пить квас людям с грибковыми инфекциями, кандидозом кишечника. Врачи говорят, что от этого может усилиться рост дрожжей, они приносят слабость, перепады настроения, нарушение иммунитета.

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