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Лікарі розповіли, кому суворо заборонено їсти диню

Понеділок 13 липня 2020 14:55
Лікарі розповіли, кому суворо заборонено їсти диню
Кому не корисно їсти диню (фото: pixabay)
Автор: Styler

Лікарі напередодні сезону динь попередили про небезпеку баштанних для деяких людей

Медики розповіли, кому категорично не можна їсти диню. Цей ароматний і соковитий літній плід люблять багато українців, але декому варто утриматися, щоб не підірвати здоров'я.

У дині, безумовно, більше переваг, ніж недоліків, але іноді вітаміни краще отримувати з інших продуктів, пише food.ndtv.com.

Диня протипоказана в таких випадках

1. Ви хворієте на цукровий діабет. Лікарі кажуть, що диня може призвести до підвищення рівня цукру в крові.

2. Проблеми із зайвою вагою. Якщо ви хочете скинути зайве, диню краще не вводити у свій раціон. Адже високий вміст цукру в ній впливає на метаболізм.

3. Не рекомендується їсти диню на ніч навіть тим, хто не худне. Адже через той же цукор, це може вплинути на якість сну.

4. Якщо ви страждаєте від запальних та інфекційних захворювань шлунку і кишечнику. Диня завдяки високому вмісту клітковини і води добре впливає на травлення. Але зловживання плодом може викликати діарею і проблему з газами.

5. Також слід бути обережним з цим продуктом, якщо ви годуєте дитину грудьми.

А ось про користь дині можна сказати багато теплих слів. Завдяки багатству вітамінами, мікроелементами, клітковиною та іншими речовинами, диня:

  • благотворно впливає на серце і нервову систему,
  • допомагає з проблемами кровотворення, бо в ній багато заліза,
  • позитивно впливає на ШКТ (якщо з ними немає проблем),
  • показана тим, у кого є проблеми з нирками і печінкою.

Знову ж таки, в усьому, в тому числі і в кількості з'їденої дині за один раз, важливо знати міру.

Раніше ми писали, кому не можна їсти черешню.

А також повідомляли, які звички руйнують зуби, і чистити потім марно.

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