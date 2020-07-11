Ці звички руйнують зуби: чистити потім марно

Дев'ять звичок, які руйнують зуби (фото: freepik.com)

Лікарі розповіли про шкідливі звички, які вбивають зуби

Деякі звички можуть руйнувати наші зуби. Але ми часто не розуміємо, що стало причиною карієсу, мікротріщин, відколів і зубного каменю. І вважаємо, що почистивши ротову порожнину двічі в день зможемо захистити зуби. Стоматологи розповіли, чого не можна робити, щоб зберегти білосніжну усмішку на всі 32.

Лікарі радять забути про ці звички, раз на півроку ходити до стоматолога, і тоді все буде добре, пише smile4you.ru.

Куріння

Ця згубна звичка не тільки зіпсує колір вашої усмішки. Під час вдихання диму виділяються токсини, які відкладаються в порожнині рота. Мікроби і бактерії накопичуються на поверхні зубів, утворюючи щільну плівку, яка зовсім швидко перетворюється на зубний наліт, а потім і зубний камінь. А це пряма загроза цілісності зубної емалі.

У курців зуби і ясна сильніше схильні до розвитку різного роду захворювань. Ця звичка є каталізатором гінгівіту (запалення ясен), пародонтиту (запалення тканин, що оточують зуб). А карієсу курці схильні в кілька разів частіше, як і втраті зубів, втім.

Звичка гризти нігті

Руки людини контактують з різними поверхнями, і тому під нігтями збираються бактерії. Коли ви гризете нігті, ці бактерії "переміщаються" в рот, викликаючи інфекційні захворювання, подразнення і запалення. Також ця шкідлива звичка може призвести до мікротріщин на зубній емалі передніх зубів.

Любов до солодощів

Продукти і страви з підвищеним вмістом цукру провокують активне утворення зубного нальоту на емалі, а отже і її подальше руйнування. А ось вживання риби, молока і молочних продуктів, сиру, овочів зміцнює зуби, оздоровлює емаль і ясна.

Причому газована вода з замінниками цукру нічим не краще, кажуть лікарі. Навантаження на емаль при вживанні такого напою колосальне.

Цитрусові

Кислі продукти, особливо цитрусові, можуть зруйнувати емаль. Безумовно, лимони, грейпфрути, апельсини і так далі, корисні. Але їсти їх потрібно правильно. Після вживання цитрусових слід через півгодини прополоскати рот. Але не раніше! Адже поєднання кислоти і компонентів зубної пасти нададуть зворотний - абразивний вплив на зубну емаль.

Використання зубів не за призначенням

Не варто хизуватися і відкривати зубами пляшки, розгризати шкаралупу волоських горіхів, тверді плоди, гризти олівці і ручки під час роботи або навчання. У таких випадках на емалі утворюються мікротріщини, може розвиватися неправильний прикус. Та що там, зуб можна сколоти або зовсім зламати.

Часом ми навіть не помічаємо, як робимо це. Наприклад, ми часто поспішаємо, лінуємося і відкушуємо нитку при шитті, відкриваємо зубами упаковки і так далі. Ще одна звичка - потримати зубами те, що не поміщається в руках.

Зубочистки

Звичка колупатися в зубах зубочистками з приводу і без може призвести до частого травмування ясен. Та й прочистити зубочистками вузькі проміжки між зубами неможливо. Користуйтеся ними тільки тоді, коли шматок їжі дійсно застряг між зубами.

Жорстка зубна щітка

Вибирайте м'яку щітку або ж середню. Занадто жорстка щетина при активному чищенні може травмувати емаль. Шкодить зубам і неправильне чищення зубів, через що кровоточать ясна і руйнуються зуби. Намагайтеся робити це рівно і спокійно.

Насіння

Гризуни насіння ризикують отримати негарну щербину на передніх зубах. До того ж може попастися і занадто тверда насінина, яка залишить вас без частини, а то і без всього зуба. Крім того в процесі лузання насіння зубами в роті залишаються дрібні фрагменти шкаралупи, травмуючи ясна. Якщо вже дуже хочеться насіння, купуйте або вже очищене, або використайте для цього пальці. А після поїдання насіння не поспішайте чистити зуби - спочатку гарненько сполосніть рот, щоб вимити з рота залишки шкаралупи.

Бруксизм

Від звички скреготати зубами уві сні потрібно лікуватися, інакше бруксизм неминуче зруйнує вашу емаль. Бруксизм - це скорочення жувальних м'язів, які майже неможливо контролювати, зазвичай він виникає через неправильний прикус, але рідше - через інші хвороби, пов'язані з м'язами обличчя.

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