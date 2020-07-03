ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лікарі розповіли, кому суворо заборонено їсти черешню

STYLERЖиття    03.07.2020 - 07:46
Лікарі розповіли, кому суворо заборонено їсти черешню
Кому не можна їсти черешню (фото: pixabay)

Соковита і солодка черешня приносить користь далеко не всім людям

Популярну літню ягоду черешню, ціни на яку цьогоріч кусаються, можна вживати далеко не всім. І якщо комусь лікарі радять просто не зловживати, то деяким людям соковиті плоди і зовсім протипоказані.

Лікарі кажуть, що справа в небезпечних нітратах і ферментах, що містяться в черешні, пише ГолосUA.

Так, дієтолог Людмила Бабич запевняє, що ягода може чинити проносний ефект, тому деяким людям краще утриматися.

"Черешня заборонена тим, хто часто страждає розладами шлунка та діареєю, оскільки чинить додаткову проносну дію", - зазначила лікар.

Крім того, черешню не можна вживати при непрохідності кишечника.

Людмила Бабич розповіла, як "убезпечити" ягоду. Вона радить замочувати черешню в холодній воді перед споживанням в їжу. Через 20 хвилин її можна промити і їсти.

А дітям першу черешню давати не варто. Річ у тому, що через клітковину, велику кількість вуглеводів і алергенів дитині може стати погано. Адже малечу так складно відтягнути від миски з ароматною ягодою, а потім можуть бути неприємності.

Черешню на голодний шлунок їсти не можна, але і відразу після їжі теж. Краще почекати півгодини. Обмежитися варто 20-25 ягодами на день.

Зазначимо, що нітрати - не найгірше, що може бути у ранніх овочах. Більш небезпечні - нітрозаміни і різні речовини, які використовуються для зовнішньої обробки овочів і фруктів.

Раніше лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти огірки.

Також ми писали, яких компонентів не повинно бути в дитячому супі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler

Теги Новини України здоровьееда
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся