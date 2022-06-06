Лікарі розповіли, що робити, коли болить зуб і немає змоги звернутися до фахівця

Лікарі кажуть, що важливо запам'ятати, якщо зубний біль триває понад годину, то потрібно звернутися до фахівця.
Зубний біль може виникати від попадання їжі, холодного або гарячого та у разі надкушування.
Медика кажуть, якщо біль не проходить понад годину, то потрібно випити знеболюючий засіб (парацетамол, ібупрофен) та проконсультуватись з лікарем щодо подальших дій.
Серед причин різкого зубного болю виділяють:
Карієс. Під впливом бактерій з часом може виникнути руйнування зуба, яке супроводжується неприємними відчуттями на гаряче, холодне, а також солодке. Такий зубний біль тимчасовий, але потребує візиту до стоматолога;
Пульпіт - це запалення, що виникає в наслідок не лікування карієсу. Він призводить до появи гострого ниючого зубного болю;
Періодонтит - це запальний процес, що з’являється через інфекцію. Зубний біль в наслідок періодонтиту має форму пульсуючого та посилюється при механічному впливі на зуб;
Періостит - це специфічне запалення, ознакою якого є невелика набряклість ясен. Набряклість збільшується, а разом з цим збільшується зубний біль. Також може набрякнути верхня щелепа. Температура тіла при цьому може підніматися до 38 градусів.
Що робити, якщо вночі розболівся зуб:
Потрібно прополоскати рот теплим розчином соди і солі або відваром трав;
Випити знеболюючий засіб;
Покласти подушку вище, комфортно розміститися і спробувати заснути;
На наступний день обов’язково потрібно піти на огляд до стоматолога в клініку.