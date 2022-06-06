Врачи рассказали, что делать, когда болит зуб и нет возможности обратиться к специалисту

Врачи говорят, что важно запомнить, если зубная боль длится более часа, то нужно обратиться к специалисту.

Зубная боль может возникать от попадания пищи, холодного или горячего и в случае надкусывания.

Медика говорят, если боль не проходит более часа, то нужно выпить обезболивающее средство (парацетамол, ибупрофен) и проконсультироваться с врачом относительно дальнейших действий.

Среди причин резкой зубной боли выделяют:

Кариес. Под воздействием бактерий со временем может возникнуть разрушение зуба, которое сопровождается неприятными ощущениями на горячее, холодное, а также сладкое. Такая зубная боль временная, но требует визита к стоматологу;

Под воздействием бактерий со временем может возникнуть разрушение зуба, которое сопровождается неприятными ощущениями на горячее, холодное, а также сладкое. Такая зубная боль временная, но требует визита к стоматологу; Пульпит - это воспаление, возникающее в следствие не лечения кариеса. Он приводит к появлению острой ноющей зубной боли;

это воспаление, возникающее в следствие не лечения кариеса. Он приводит к появлению острой ноющей зубной боли; Периодонтит - это воспалительный процесс, появляющийся из-за инфекции. Зубная боль в следствие периодонтита имеет форму пульсирующего и усиливается при механическом воздействии на зуб;

- это воспалительный процесс, появляющийся из-за инфекции. Зубная боль в следствие периодонтита имеет форму пульсирующего и усиливается при механическом воздействии на зуб; Периостит - это специфическое воспаление, признаком которого является небольшая отечность десен. Отечность увеличивается, а вместе с этим увеличивается зубная боль. Также может разбухнуть верхняя челюсть. Температура тела при этом может подниматься до 38 градусов.

Что делать, если ночью разболелся зуб: