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Врачи рассказали, что делать, когда болит зуб и нет возможности обратиться к специалисту

Что делать, если болит зуб (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Самой неприятной болью является зубная. В случае когда он возникает днем, то у вас есть возможность посетить стоматолога. Но если зубная боль появилась в дороге или ночью, важно знать, как себе помочь.

Как остановить зубную боль, сообщает Минздрав.

Врачи говорят, что важно запомнить, если зубная боль длится более часа, то нужно обратиться к специалисту.

Зубная боль может возникать от попадания пищи, холодного или горячего и в случае надкусывания.

Медика говорят, если боль не проходит более часа, то нужно выпить обезболивающее средство (парацетамол, ибупрофен) и проконсультироваться с врачом относительно дальнейших действий.

Среди причин резкой зубной боли выделяют:

  • Кариес. Под воздействием бактерий со временем может возникнуть разрушение зуба, которое сопровождается неприятными ощущениями на горячее, холодное, а также сладкое. Такая зубная боль временная, но требует визита к стоматологу;
  • Пульпит - это воспаление, возникающее в следствие не лечения кариеса. Он приводит к появлению острой ноющей зубной боли;
  • Периодонтит - это воспалительный процесс, появляющийся из-за инфекции. Зубная боль в следствие периодонтита имеет форму пульсирующего и усиливается при механическом воздействии на зуб;
  • Периостит - это специфическое воспаление, признаком которого является небольшая отечность десен. Отечность увеличивается, а вместе с этим увеличивается зубная боль. Также может разбухнуть верхняя челюсть. Температура тела при этом может подниматься до 38 градусов.

Что делать, если ночью разболелся зуб:

  • Нужно прополоскать рот теплым раствором соды и соли или отваром трав;
  • Выпить обезболивающее средство;
  • Положить подушку выше, комфортно разместиться и попытаться заснуть;
  • На следующий день обязательно нужно пойти на осмотр к стоматологу в клинику.

Ранее мы сообщали, что нельзя делать перед визитом к стоматологу.

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