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Які продукти зміцнюють дитячі зуби: включіть їх в раціон дитини

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Четвер 02 червня 2022 14:27
Які продукти зміцнюють дитячі зуби: включіть їх в раціон дитини Які продукти зміцнюють здоров'я зубів у дітей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Харчування дитини має величезний вплив на розвиток всіх систем організму, в тому числі й на здоров'я зубів. Тому важливо в ранньому дитинстві включати в раціон продукти, які зміцнюють зуби та виключити повністю ті, які ведуть до частих візитів до стоматолога.

Які продукти зміцнюють дитячі зуби і які їх руйнують - читайте в матеріалі нижче.

Які продукти зміцнюють зуби

Вітамін С. Основною причиною виникнення захворювання ясен у дітей, які призводять до руйнування зубів - це бактерії. Справитися з ними можна за допомогою Продуктів, які містять велику кількість вітаміну С.це апельсини, лайм, ківі, диня, папайя, Полуниця, Солодкий перець, помідори та батат.

Вони не тільки допомагають вбивати бактерії, але ще і сприяють збереженню необхідного запасу колагену в яснах.

Після вживання цитрусових потрібно чистити зуби не раніше ніж через 30 хвилин. Лимонна кислота може послабити зубну емаль і зробити зуби вразливими до ерозії під час чищення зубів.

Йогурт. У натуральних йогуртах містяться пробіотики (натуральні бактерії), які допомагають боротися з поганими бактеріями, зубним нальотом і гінгівітами. Йогурти повинні бути без цукру.

Молоко і сир. Ці продукти багаті кальцієм, вітаміном D і фосфатами та сприяють підвищенню рівня pH в роті та зниження рівня кислоти. А це в рази знижує ризик розвитку карієсу.

Кальцій змішується з зубним нальотом і прилипає до зубів, що створює додатковий захист і зміцнює кістки навколо зубів дитини.

Хрусткі овочі. Сира морквина, огірки, селера, цвітна капуста, стручкова квасоля і горох - це продукти для жування, які допомагають очистити ясна, видалити наліт. Дитина повинна ретельно пережовувати кожен хрусткий шматочок.

Горіхи та насіння. У них містяться натуральні жири, які обволікають зуби та захищають від бактерій. Масло зміцнює емаль, робить зуби більш стійкими до карієсу.

А в насінні міститься фолієва кислота, яка зменшує запалення ясен. Але потрібно пам'ятати про норми горіхів і насіння в день, оскільки велика кількість може нашкодити шлунку.

Жувальна гумка без цукру. Слина, яка виробляється в процесі жування, змиває зубний наліт і зміцнює ясна. Досить пожувати гумку 20 хвилин після їжі, щоб запобігти карієсу. Але не давайте гумки дітям до 4 років - це небезпечно.

Яйце. Обов'язковий продукт в дитячому раціоні. У жовтках міститься багато вітаміну D, який допомагає організму засвоювати кальцій і фосфат. А ці мінерали необхідні для побудови зубів і захисту зубної емалі.

Вода. Давайте дітям пити звичайну воду, бо це сприяє нормальному слиновиділенню і служить важливим внутрішнім регулятором здоров'я зубів.

Які продукти руйнують дитячі зуби

Стоматологи мають свій список дитячих продуктів, які вони просто ненавидять. Вони застряють в зубах, знижують рівень pH в роті, вбивають емаль. Якщо ваша дитина з'їла щось з цього списку, змусьте його відразу ж почистити зуби.

  • Жувальні цукерки (навіть вітаміни)
  • Карамель
  • Іриска
  • Газовані напої
  • Фруктові напої з сиропом і високим вміст фруктози
  • Жувальна гумка з цукром
  • Ізюм
  • Картопляні чіпси
  • Тверді цукерки
  • Мед
  • Горіхи в шоколадній глазурі
  • Здоба у великій кількості з цукром

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не можна робити перед походом до стоматолога.

А також розповідали про те, які топ-5 продуктів небезпечні для дітей.

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зубы стоматолог Здорова їжа
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