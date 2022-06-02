Які продукти зміцнюють дитячі зуби: включіть їх в раціон дитини
Харчування дитини має величезний вплив на розвиток всіх систем організму, в тому числі й на здоров'я зубів. Тому важливо в ранньому дитинстві включати в раціон продукти, які зміцнюють зуби та виключити повністю ті, які ведуть до частих візитів до стоматолога.
Які продукти зміцнюють дитячі зуби і які їх руйнують - читайте в матеріалі нижче.
Які продукти зміцнюють зуби
Вітамін С. Основною причиною виникнення захворювання ясен у дітей, які призводять до руйнування зубів - це бактерії. Справитися з ними можна за допомогою Продуктів, які містять велику кількість вітаміну С.це апельсини, лайм, ківі, диня, папайя, Полуниця, Солодкий перець, помідори та батат.
Вони не тільки допомагають вбивати бактерії, але ще і сприяють збереженню необхідного запасу колагену в яснах.
Після вживання цитрусових потрібно чистити зуби не раніше ніж через 30 хвилин. Лимонна кислота може послабити зубну емаль і зробити зуби вразливими до ерозії під час чищення зубів.
Йогурт. У натуральних йогуртах містяться пробіотики (натуральні бактерії), які допомагають боротися з поганими бактеріями, зубним нальотом і гінгівітами. Йогурти повинні бути без цукру.
Молоко і сир. Ці продукти багаті кальцієм, вітаміном D і фосфатами та сприяють підвищенню рівня pH в роті та зниження рівня кислоти. А це в рази знижує ризик розвитку карієсу.
Кальцій змішується з зубним нальотом і прилипає до зубів, що створює додатковий захист і зміцнює кістки навколо зубів дитини.
Хрусткі овочі. Сира морквина, огірки, селера, цвітна капуста, стручкова квасоля і горох - це продукти для жування, які допомагають очистити ясна, видалити наліт. Дитина повинна ретельно пережовувати кожен хрусткий шматочок.
Горіхи та насіння. У них містяться натуральні жири, які обволікають зуби та захищають від бактерій. Масло зміцнює емаль, робить зуби більш стійкими до карієсу.
А в насінні міститься фолієва кислота, яка зменшує запалення ясен. Але потрібно пам'ятати про норми горіхів і насіння в день, оскільки велика кількість може нашкодити шлунку.
Жувальна гумка без цукру. Слина, яка виробляється в процесі жування, змиває зубний наліт і зміцнює ясна. Досить пожувати гумку 20 хвилин після їжі, щоб запобігти карієсу. Але не давайте гумки дітям до 4 років - це небезпечно.
Яйце. Обов'язковий продукт в дитячому раціоні. У жовтках міститься багато вітаміну D, який допомагає організму засвоювати кальцій і фосфат. А ці мінерали необхідні для побудови зубів і захисту зубної емалі.
Вода. Давайте дітям пити звичайну воду, бо це сприяє нормальному слиновиділенню і служить важливим внутрішнім регулятором здоров'я зубів.
Які продукти руйнують дитячі зуби
Стоматологи мають свій список дитячих продуктів, які вони просто ненавидять. Вони застряють в зубах, знижують рівень pH в роті, вбивають емаль. Якщо ваша дитина з'їла щось з цього списку, змусьте його відразу ж почистити зуби.
- Жувальні цукерки (навіть вітаміни)
- Карамель
- Іриска
- Газовані напої
- Фруктові напої з сиропом і високим вміст фруктози
- Жувальна гумка з цукром
- Ізюм
- Картопляні чіпси
- Тверді цукерки
- Мед
- Горіхи в шоколадній глазурі
- Здоба у великій кількості з цукром
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не можна робити перед походом до стоматолога.
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