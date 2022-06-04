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Ці "корисні" напої вбивають ваші зуби: не пийте їх постійно

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Субота 04 червня 2022 11:55
Ці "корисні" напої вбивають ваші зуби: не пийте їх постійно Фото: Стоматологи попереджають про шкідливі напої (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Погіршення стану зубів можуть спровокувати так звані корисні напої.

Про це повідомляють стоматологи, пише Express.

Які напої шкодять зубам

Вода з лимоном

За словами ортодонта доктора Халеда Касема, незважаючи на "багато доведених переваг для здоров'я від вживання води з лимоном", це може "серйозно пошкодити ваші зуби".

"Лимонний сік дуже кислий і може зруйнувати емаль", - попередив доктор Касем.

Також він додав, що з часом це може зробити вас більш сприйнятливими до захворювань ясен і карієсу.

"Якщо у вас є будь-які ознаки виразки рота, тримайтеся якомога далі від усього цього, оскільки кислотність може викликати роздратування та запалення", - порадив він.

Якщо ви вирішили пити воду з лимоном, доктор Касем рекомендує пити напій через соломинку, щоб захистити зуби.

Яблучний оцет

Ще один корисний для здоров'я напій, який ви, можливо, пробували - це яблучний оцет, який, як стверджується, сприяє детоксикації й зниженню ваги.

"Через високу кислотність вживання великої кількості яблучного оцту може не тільки пошкодити зуби, але і викликати розлад шлунка і горла", - говорить доктор Касем.

Соки фреш

За словами стоматолога, надмірне вживання соку фреш може привести до таких ускладнень, як руйнування молярів і навіть карієс.

Нагадаємо, що такі фрукти, як яблука дуже негативно впливають на зуби. Чому? Читайте в матеріалі.

Додамо також, перед цим медик з'ясувала, що трапиться, якщо щодня з'їдати по одному такому фрукту.

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