Що не можна робити перед візитом до стоматолога: це важливо знати
Перед тим, як йти до стоматолога на процедуру, важливо правильно підготуватися. Чистка зубів, гарний нічний сон і їжа з високим вмістом білка для більш тривалого почуття ситості буде чудовим рішенням.
Про це повідомляє BestLifeonline.
Що не можна робити перед візитом
Однак одна необережна дія може зіпсувати усі зусилля. Йдеться про вживання великої кількості продуктів, багатих на вітамін С, за день до або в день стоматологічної процедури.
За словами стоматолога, це може вплинути на ефективність місцевої анестезії. Однак невелика кількість продуктів, багатих на вітамін С, не повинна знижувати ефект. Це стосується не тільки багатих на вітаміни продуктів, але й відповідних харчових добавок.
Зокрема, вітамін С впливає на рівень pH в організмі, що своєю чергою негативно позначається на ефекті місцевої анестезії. Фахівці рекомендують уникати прийому харчових добавок із вітаміном С принаймні за 48 годин до візиту до стоматолога.
Як не боятись йти до стоматолога
Для багатьох візит до стоматолога є справжнім стресом. Спеціалісти кажуть, що такий страх виникає у тих, хто мав неприємний досвід лікування зубів.
Що допоможе позбутися страху перед відвідуванням лікаря:
- Знайдіть контакт з лікарем. Поясніть вашу проблему і знайдіть фахівця, який без поспіху вислухає вас та розповість про можливі шляхи вирішення проблеми;
- Вибирайте приємну та зручну клініку. Лякаючий антураж однозначно не сприяє внутрішньому спокою. Ввічливий і приємний персонал та затишна атмосфера точно подарують позитивний настрій;
- Не поспішайте. Не варто планувати на один візит кілька процедур. Спочатку запишіться на консультацію, щоб оцінити масштаб проблеми і необхідної роботи;
- Домовтеся про стоп-знак. Цей простий прийом допоможе вам повідомити лікаря про момент, коли варто зробити невелику перерву. Це додасть впевненості в тому, що ви можете впливати на ситуацію.
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