У Києві провели унікальну операцію з пересадки серця: такого не було 15 років

У Києві пересадили серце вперше за 15 років (фото: freepik)

В київському Інституті серця провели унікальну операцію з трансплантації серця

В Інституті серця у Києві провели унікальну операцію. 62-річному чоловікові зробили пересадку серця.

Трансплантація серця була проведена в нашій країні вперше за 15 років, говориться в сюжеті ТСН. Чоловік понад рік чекав на пересадку, вже напередодні операції йому було важко ходити, говорити і навіть дихати.

Серце взяли у чоловіка, який потрапив у ДТП напередодні. Рідні дали згоду на забір органів, ввечері серце забрали у донора і швидко доставили в Інститут серця (лікарні знаходяться поруч). І вже за півтори години воно почало битися у реципієнта.

"Завдяки тому, що брали серце в сусідній лікарні, ми вклалися в 1:30 ішемічного часу. Все, що менше трьох годин, вважається непогано", - розповів Борис Тодуров, директор Інституту серця.

Якщо не буде ніяких ускладнень, пацієнт зможе прожити ще не один рік.

У Києві пацієнту пересадили серце (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що українець співав "Рідна мати моя", поки йому робили операцію на мозку.

Також повідомлялося, що під Львовом лікарі підуть під суд за смерть хлопця, який п'ять днів мучився від апендициту.