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Помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову: лікарі пояснили, чому

Львів, Вівторок 18 серпня 2020 11:49
Помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову: лікарі пояснили, чому
Помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У Львові чоловік, якому від неживого донора пересадили підшлункову залозу, помер в лікарні

Чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу, помер у Львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Медики розповіли, чому так сталося, і які у нього були шанси на виживання після такого складного оперативного втручання.

На сторінці медустанови в Facebook повідомили сумну новину.

"Друзі, ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт з пересадженою підшлунковою залозою, помер... Це величезна втрата не тільки для його рідних, а й для всього нашого колективу і тих, хто хворів і переживав за чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Медики пишуть, що з 7 серпня (день пересадки) буквально жили з Андрієм в реанімації. Стан чоловіка контролювалося цілодобово, в тому числі й іноземними колегами.

Спочатку все йшло добре, пересаджений орган почав працювати. Але потім пацієнту стало різко гірше.

"Судини затромбувалися, і ні операція, ні подальша реанімація вже не мали ефекту", - розповідають лікарі.

Медики пояснили, що трансплантація підшлункової залози є однією з найскладніших операцій з пересадки органів. І світова статистика говорить, що не виживає кожен третій пацієнт. На жаль, Андрій потрапив в сумну статистику.

Нагадаємо, нещодавно в Києві провели унікальну операцію з пересадки серця.

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