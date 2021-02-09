RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які сповільнюють старіння

Автор: Світлана Мащенко

Молочні продукти є вкрай корисними для організму, і лікарі вважають, що відмовлятися від них без протипоказань - нерозумно. Деякі з них здатні навіть уповільнити старіння організму.

Про це пише lenta.ua.

Популярні новини
Названі найнадійніші кросовери з пробігом: українці купують їх найчастіше 07 лютого 2021
Найкорисніший напій для здоров'я і довголіття: він є в кожному будинку 07 лютого 2021
Пенсії в Україні будуть призначати по-новому: що зміниться 07 лютого 2021
Родзинки можуть сильно нашкодити: кому не можна їх їсти категорично 06 лютого 2021
Які будуть зарплати в Україні та курс долара до 2024 року: прогноз уряду 06 лютого 2021
Зірка фільмів "Афоня" і "Міміно" Леонід Куравльов зник у Росії 08 лютого 2021
У мережі з'явилися фото VIP-камери Лук'янівського СІЗО: як живуть злочинці 07 лютого 2021
Частина українців ніколи не захворіє на COVID-19: лікар назвав їх особливості 07 лютого 2021
Все зробив правильно: Макаревич зробив заяву про Путіна 06 лютого 2021
У їдальні Верховної Ради змінилося меню і ціни: скільки тепер коштує пообідати 05 лютого 2021

Лікарі кажуть, що обов'язково потрібно їсти кисломолочний сир. Він є ідеальним джерелом кальцію, що є необхідним для здоров'я нігтів, волосся і зубів. Вітамін В, що міститься в продукті, суттєво покращує стан шкіри і сповільнюється процес старіння.

Кефір також є неймовірно корисним молочним продуктом. Цей напій допомагає поліпшити мікрофлору кишківника і є ідеальним для тих, хто намагається скинути зайву вагу.

Молоко є одним з джерел вітаміну D, якого так не вистачає організму взимку. При цьому з ним потрібно бути обережніше жінкам, адже у великій кількості воно може стати причиною появи "апельсинової кірки".

Ряжанка допомагає поліпшити роботу внутрішніх органів і знизити показники тиску, що дуже важливо для гіпертоніків.

А ось екзотичний Айран допоможе нейтралізувати активність шкідливих мікроорганізмів і зміцнити здоров'я.

Відзначимо, що раніше дієтологи розповіли про користь яблук, але попросили бути обережніше, адже зловживання фруктом загрожує неприємними наслідками.

Раніше лікарі розповіли, які ознаки можуть вказати, що ви їсте занадто багато солодкого.

До речі, нещодавно журналісти провели інспекцію по магазинам, які продають білоруські продукти і розповіли, який відсоток у них фальсифікату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровье
Читайте також
Ці щоденні звички призводять до втрати зору: будьте уважні
Дієтолог розповіла, кому не можна каву і розкрила правду про каву без кофеїну
Прогноз погоди