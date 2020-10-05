Білоруські продукти: українцям розповіли правду про товари в цих магазинах

Правда про "Білоруські продукти" (фото: freepik)

Українцям розповіли правду про "Білоруські продукти"

В Україні вже давно і "оселилися" магазинчики з вивіскою "Білоруські продукти". Як правило, в них реалізуються такі базові товари, як молоко, вершкове масло, сир, йогурт, згущене молоко. І все це за концепцією бренду нібито зроблено ще за радянськими стандартами.

Чи це так, журналісти вирішили перевірити у лабораторії. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Продавці запевняють, що "бацька" все робить по ГОСТу, і в молоці крім молока більше нічого немає. Білоруські продукти розходяться по дрібних точках з оптового ринку, куди і пішли закуповуватися з метою ревізії.

Що дивно, білоруське масло можна купити дуже свіжим. Так, на одній з пачок стояла дата 8 вересня, а сюжет знімався 9-го.

Міфічне слово ГОСТ є на кожному товарі, але на деяких немає навіть дати виготовлення. Експерти кажуть, що слово ГОСТ стало просто міфом і прийомом.

Цікаво, що і в Білорусі не знайшли пачки такого масла, яке в Україні продається під цим брендом. Та і вартує продукт у них дорожче, що дивно, як він може знецінюватися, перетинаючи кордон України.

Як виявилося, "білоруське масло" зовсім не масло, а якась субстанція з величезною кількістю немолочного жиру. Причому це не можна навіть назвати спредом або маргарином.

А ось у згущеному молоці молочний жир є, але там може бути двоокис титану для відбілювання.

Так і виробників, зазначених на етикетці "білоруських" продуктів, у реєстрі імпортерів немає. Фахівці кажуть, що в Білорусі можуть виробляти хіба що тару, а наповнюють її вже недобросовісні українські ділки.

Правда про білоруські продукти (відео: ТСН)

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