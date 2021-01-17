Подивіться в дзеркало: як зрозуміти, що ви їсте занадто багато солодкого

Як зрозуміти, що ви їсте занадто багато солодкого (фото: pixabay)

Зловживання солодощами загрожує не тільки зайвими цифрами на вагах, але і більш серйозними проблемами – розвитком діабету, серцево-судинних хвороб. Як зрозуміти, що "ще одна цукерка" була зайвою – читайте в нашому матеріалі.

Зараз продукти, що містять додатковий цукор, вважаються мало не головним ворогом здоров'я. Лікарі порівнюють залежність від солодкого з наркотичною і радять зовсім "зав'язати". Але якщо ви зовсім не можете прожити день без солоденького, стежте за своїм організмом і тривожними знаками, які він подає, пише ukrhealth.

Прищі

Вчені довели, що щоденне вживання солодких напоїв у підлітків, підвищує ризик виникнення шкірних висипань помірного та тяжкого ступеня. Справа в тому, що цукор призводить до посиленого вироблення гормонів, які здатні змінювати в'язкість шкірного сала, тому пори забиваються і утворюються вугри. Подивіться уважно в дзеркало, може слід замінити походи до косметолога відмовою від солодкої газованої води.

Стомлюваність і сонливість

Безумовно, цукор дає заряд бадьорості. Але ефект дуже короткий – коли ейфорія проходить, організму потрібна нова порція солодкого. Дослідження показали, що вже через годину після вживання сахарози концентрація уваги у випробовуваних знижувалася, а стомлюваність тільки зростала. Учасники експерименту сильно хотіли прилягти і подрімати.

Депресія і тривожність

Через регулярну присутність додаткового цукру в раціоні різко підвищується рівень глюкози, що призводить до перезбудження нервової системи. Якщо на даний сигнал не звернути уваги і не зменшити кількість споживаних вуглеводів, ви можете зіткнутися з тривожністю, депресією та іншими ментальними розладами.

Карієс

Сахароза провокує активність бактерій Streptococcus mutans. Саме вони сприяють утворенню нальоту на зубах. При взаємодії з вуглеводами, виробляється молочна кислота, що руйнує зуби.

Ожиріння і діабет

Мабуть, найбильш кричуща ознака, що з солодким час прощатися. Якщо організм отримує з їжею велику кількість швидких вуглеводів, у нього порушується вироблення лептину, який відповідає за відчуття ситості.

Багаторічне переїдання солодкого формує стійкість до даного гормону, тому мозок перестає реагувати на сигнали шлунково-кишкового тракту. Через це людині постійно хочеться їсти. В додаток до цього відбувається посилене вироблення інсуліну. В результаті збільшується вага і з'являються ознаки діабету. Крім того зайва вага провокує розвиток серцево-судинних хвороб через зайве навантаження на цю систему.

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