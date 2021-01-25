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Яблука можуть нашкодити здоров'ю: кому не можна зловживати

Понеділок 25 січня 2021 11:03
Яблука можуть нашкодити здоров'ю: кому не можна зловживати
Яблука можуть нашкодити здоров'ю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, кому небезпечно для здоров'я зловживати яблуками. Фрукт, безумовно, дуже корисний, але треба знати міру, особливо деяким категоріям людей.

Якщо ви їсте занадто багато яблук, можете отримати проблеми з травленням і зубами, пише ETimes.

Медики говорять, що яблука - ідеальне джерело клітковини, але при перевищенні норми, можуть виникнути здуття живота, запори. Щоб отримати необхідну кількість "корисностей", необхідно 1-2 яблука в день. Якщо ж з'їсти більше, може виникнути певний дискомфорт.

Хоча яблука часто радять людям, що страждають від здуття або проблем з шлунком, зловживання може це тільки посилити.

Крім того, фруктоза в надлишку може викликати стрибок "цукру в крові". Тому людям, які мають таку проблему, потрібно бути обережніше з яблуками.

Не варто забувати і про те, що яблука є надзвичайно популярним фруктом, тому виробники в гонитві за прибутком накачують їх пестицидами. Таким чином, надмірне споживання фруктів може призвести до потрапляння в організм надлишкової кількості хімічних речовин.

А кислота, що міститься в яблуках, може стати причиною руйнування зубної емалі.

Щоб уникнути перерахованих вище проблем, слід з'їдати не більше 1-2 яблука в день.

Раніше лікарі розповіли, які ознаки можуть вказати, що ви їсте занадто багато солодкого.

Також медики розповіли про шкідливі властивості чорного хліба і запропонували йому заміну.

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