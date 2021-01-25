Яблука можуть нашкодити здоров'ю: кому не можна зловживати

Яблука можуть нашкодити здоров'ю (фото: freepik)

Лікарі розповіли, кому небезпечно для здоров'я зловживати яблуками. Фрукт, безумовно, дуже корисний, але треба знати міру, особливо деяким категоріям людей.

Якщо ви їсте занадто багато яблук, можете отримати проблеми з травленням і зубами, пише ETimes.

Медики говорять, що яблука - ідеальне джерело клітковини, але при перевищенні норми, можуть виникнути здуття живота, запори. Щоб отримати необхідну кількість "корисностей", необхідно 1-2 яблука в день. Якщо ж з'їсти більше, може виникнути певний дискомфорт.

Хоча яблука часто радять людям, що страждають від здуття або проблем з шлунком, зловживання може це тільки посилити.

Крім того, фруктоза в надлишку може викликати стрибок "цукру в крові". Тому людям, які мають таку проблему, потрібно бути обережніше з яблуками.

Не варто забувати і про те, що яблука є надзвичайно популярним фруктом, тому виробники в гонитві за прибутком накачують їх пестицидами. Таким чином, надмірне споживання фруктів може призвести до потрапляння в організм надлишкової кількості хімічних речовин.

А кислота, що міститься в яблуках, може стати причиною руйнування зубної емалі.

Щоб уникнути перерахованих вище проблем, слід з'їдати не більше 1-2 яблука в день.

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