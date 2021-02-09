Врачи назвали самые полезные молочные продукты, которые замедляют старение

Молочные продукты являются крайне полезными для организма, и врачи считают, что отказываться от них без противопоказаний - глупо. Некоторые из них способны даже замедлить старение организма.
Об этом пишет lenta.ua.
Врачи говорят, что обязательно нужно есть творог. Он является идеальным источником кальция, что является необходимым для здоровья ногтей, волос и зубов. Витамин В, содержащийся в продукте, существенно улучшает состояние кожи и замедляется процесс старения.
Кефир также является невероятно полезным молочным продуктом. Этот напиток помогает улучшить микрофлору кишечника и является идеальным для тех, кто пытается сбросить лишний вес.
Молоко является одним из источников витамина D, которого так не хватает организму зимой. При этом с ним нужно быть осторожнее женщинам, ведь в большом количестве оно может стать причиной появления "апельсиновой корки".
Ряженка помогает улучшить работу внутренних органов и понизить показатели давления, что очень важно для гипертоников.
А вот экзотический Айран поможет нейтрализовать активность вредоносных микроорганизмов и укрепить здоровье.
Отметим, что ранее диетологи рассказали про пользу яблок, но попросили быть осторожнее, ведь злоупотребление фруктом чревато неприятными последствиями.
Ранее врачи рассказали, какие признаки могут указать, что вы едите слишком много сладкого.
К слову, недавно журналисты провели инспекцию по магазинам, которые продают белорусские продукты и рассказали, какой процент в них фальсификата.