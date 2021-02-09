Врачи назвали самые полезные молочные продукты, которые замедляют старение

Врачи говорят, что обязательно нужно есть творог. Он является идеальным источником кальция, что является необходимым для здоровья ногтей, волос и зубов. Витамин В, содержащийся в продукте, существенно улучшает состояние кожи и замедляется процесс старения.

Кефир также является невероятно полезным молочным продуктом. Этот напиток помогает улучшить микрофлору кишечника и является идеальным для тех, кто пытается сбросить лишний вес.

Молоко является одним из источников витамина D, которого так не хватает организму зимой. При этом с ним нужно быть осторожнее женщинам, ведь в большом количестве оно может стать причиной появления "апельсиновой корки".

Ряженка помогает улучшить работу внутренних органов и понизить показатели давления, что очень важно для гипертоников.

А вот экзотический Айран поможет нейтрализовать активность вредоносных микроорганизмов и укрепить здоровье.