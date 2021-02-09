Лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які сповільнюють старіння
Молочні продукти є вкрай корисними для організму, і лікарі вважають, що відмовлятися від них без протипоказань - нерозумно. Деякі з них здатні навіть уповільнити старіння організму.
Про це пише lenta.ua.
Лікарі кажуть, що обов'язково потрібно їсти кисломолочний сир. Він є ідеальним джерелом кальцію, що є необхідним для здоров'я нігтів, волосся і зубів. Вітамін В, що міститься в продукті, суттєво покращує стан шкіри і сповільнюється процес старіння.
Кефір також є неймовірно корисним молочним продуктом. Цей напій допомагає поліпшити мікрофлору кишківника і є ідеальним для тих, хто намагається скинути зайву вагу.
Молоко є одним з джерел вітаміну D, якого так не вистачає організму взимку. При цьому з ним потрібно бути обережніше жінкам, адже у великій кількості воно може стати причиною появи "апельсинової кірки".
Ряжанка допомагає поліпшити роботу внутрішніх органів і знизити показники тиску, що дуже важливо для гіпертоніків.
А ось екзотичний Айран допоможе нейтралізувати активність шкідливих мікроорганізмів і зміцнити здоров'я.
Відзначимо, що раніше дієтологи розповіли про користь яблук, але попросили бути обережніше, адже зловживання фруктом загрожує неприємними наслідками.
Раніше лікарі розповіли, які ознаки можуть вказати, що ви їсте занадто багато солодкого.
До речі, нещодавно журналісти провели інспекцію по магазинам, які продають білоруські продукти і розповіли, який відсоток у них фальсифікату.