Лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які сповільнюють старіння

Молочні продукти є вкрай корисними для організму, і лікарі вважають, що відмовлятися від них без протипоказань - нерозумно. Деякі з них здатні навіть уповільнити старіння організму.

Лікарі кажуть, що обов'язково потрібно їсти кисломолочний сир. Він є ідеальним джерелом кальцію, що є необхідним для здоров'я нігтів, волосся і зубів. Вітамін В, що міститься в продукті, суттєво покращує стан шкіри і сповільнюється процес старіння.

Кефір також є неймовірно корисним молочним продуктом. Цей напій допомагає поліпшити мікрофлору кишківника і є ідеальним для тих, хто намагається скинути зайву вагу.

Молоко є одним з джерел вітаміну D, якого так не вистачає організму взимку. При цьому з ним потрібно бути обережніше жінкам, адже у великій кількості воно може стати причиною появи "апельсинової кірки".

Ряжанка допомагає поліпшити роботу внутрішніх органів і знизити показники тиску, що дуже важливо для гіпертоніків.

А ось екзотичний Айран допоможе нейтралізувати активність шкідливих мікроорганізмів і зміцнити здоров'я.