Лікарі назвали найкориснішу рибу, яка може стати секретом вашого довголіття

Лікарі розповіли про найкориснішу рибу (фото: pixabay)

Лікарі розсекретили найкориснішу рибу, яка завдяки вмісту в ній унікальних речовин може стати секретом довголіття. Мова йде про делікатесну рибу-меч, яку можна купити і в Україні.

Так, у складі цього продукту, міститься багато селену - речовини, необхідної для правильної роботи внутрішніх органів, пише FaceNews.ua.

Селен, вважають дієтологи, є необхідним елементом для правильної роботи серця і щитовидної залози. Крім того, риба-меч багата вітаміном D, який задіяний в мікробіологічних процесах, що лежать в основі імунітету. Також цей вітамін необхідний для здоров'я кісток.

В цій рибі містяться омега-3-поліненасичені жирні кислоти, які допоможуть зберегти здоров'я серцево-судинної системи, нормалізують рівень "поганого" холестерину, благотворно діють на артеріальний тиск і покращують еластичність стінок судин.

Але є у риби і недоліки: через можливий вміст ртуті медики рекомендують не зловживати продуктом у раціоні. Як кажуть: все добре в міру. Особливо обережно слід вводити в дієту таку рибу дітям і вагітним.

Відзначимо, що багато кулінарів люблять і цінують філе риби-меч не тільки за ніжний, делікатний і благородний смак, а й за те, що в ній практично немає кісток, крім центрального хребта. Для того, щоб відчути всі відтінки смаку натурального м'яса цієї риби, деякі воліють вживати його в їжу в сирому вигляді. Часто вона стає частиною японської кухні. Крім того з риби-меч готують тартар, карпаччо та інші страви.

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