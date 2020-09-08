Названо найбільш шкідливі консерви: вони можуть відправити вас у лікарню

Названо найбільш шкідливі рибні консерви (фото: pixabay.com)

Деякі консерви можуть викликати серйозні неприємності зі здоров'ям

Консерви можуть заподіяти шкоду здоров'ю, ставши причиною серйозного харчового отруєння. Особливо обережно слід поставитися до консервів з риби, звернувши увагу на цілісність упаковки та правила зберігання.

Фахівці настійно не рекомендують купувати рибні консерви, якщо банка здулася. Опуклість може бути з двох сторін (бомбаж) або при натисканні на денце (хлопавка). Такі ознаки свідчать, що вміст почав псуватися, пише АиФ.

Зверніть також увагу на герметичність упаковки. Якщо це скляна банка, на ній не повинно бути патьоків, а в жерстяній банці - іржі по закаточному шву або іржавого нальоту на поверхні.

Подивіться на маркування, яке нанесене на кришку або на дно банки. Всі символи повинні бути опуклими або нанесені фарбою, що не стирається.

Зберігати консерви потрібно в сухому прохолодному місці при температурі від 0 до 15-20 градусів і вологості до 75%. А після відкриття жерстяної банки фахівці радять перекласти консерви в скляну банку або ємність з харчового пластику.

Фахівці не радять купувати великі пачки консервів, які не можна швидко з'їсти. Адже у відкритому вигляді консервована риба зберігається недовго. А продукт, що почав псуватися, може викликати серйозне отруєння.

Крім того, не варто плутати рибні консерви і пресерви. Для консервації останніх використовують багато солі, але вони не проходять термічну обробку. Тому термін придатності пресервів набагато коротший.

Консерви бувають натуральними (у власному соку), в олії, томаті, а також консерви-супи, паштети або суфле. Найкорисніші - риба у власному соку, адже у складі такого продукту немає зайвого жиру. Експерти кажуть, що рибні консерви у власному соку не поступаються за корисними речовинам свіжій рибі. У них в достатній кількості білка, цинку, вітамінів D і B12, заліза, йоду, магнію, калію, селену і Омега-3 жирних кислот.

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