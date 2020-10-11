Лікарі назвали найчастішу причину головного болю: як позбутися

Як позбутися головного болю напруги (фоп: freepik)

Якщо у вас болить голова, швидше за все - це головний біль напруги

Медики кажуть, що найпоширенішою причиною болю в голові є головний біль напруги (ГБН). З такою проблемою, за даними ВООЗ, страждають час від часу близько 70% людей, а нещасливі 3% стикаються з нею ледь не через день.

Вирахувати, що голова болить у вас саме через ГБН, нескладно, пише 24 канал. Ось типові ознаки такого болю:

Він не настільки сильний, як мігрень або цефалгия.

ГБН наче обручем охоплює голову і сильно здавлює лоб і потиличну частину.

Фізичне навантаження, звук, світло - роблять біль сильніше.

Очі не сльозяться, немає нудоти і блювоти. Хоча апетиту теж може не бути.

Біль відчувається, як тупий і давучий, а не гострий і пульсуючий.

Зазвичай ГБН триває від 30 хвилин до 7 днів.

Найчастіші причини такого болю

Лікарі кажуть, що його викликає напруга м'язів шиї і голови. Також може виникнути через стрес, втому, м'язовий спазм, погану поставу.

Також спровокувати ГБН може деяка їжа, алкоголь, перенапруження очей, застуда або недосипання.

Коли при ГБН бігти до лікаря

Дуже сильний головний біль, що з'явився раптово.

Крім болю висип і гарячка.

Вам важко повертати шию і розмовляти.

З болем виникли проблеми із зором (наприклад, двоїння в очах).

Боліти голова стала після травми.

Такий біль ви відчуваєте вперше і вам більше 50 років.

Біль повністю проходить лежачи, але стоячи посилюється.

Якщо вам зазвичай вистачає однієї таблетки ібупрофену або парацетамолу, до лікаря бігти не обов'язково. Але якщо біль стає сильнішим і виникає частіше двох разів на день, сходіть до невролога.

Лікування головного болю напруги

Деякі препарати від хронічного головного болю напруги може виписати тільки лікар. Для профілактики ГБН використовуються антидепресанти та протисудомні. Але краще звернути увагу на те, що провокує головний біль саме у вас.

Також допоможуть наступні поради: змініть спосіб життя - налагодьте сон, регулярно пийте воду, вчасно їжте і додайте помірні фізичні навантаження.

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