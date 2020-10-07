Цей алкоголь вбиває зуби: пийте тільки через соломинку

Названо найшкідливіший для зубів алкоголь (фото: pixabay)

Стоматолог розповіла про найшкідливіший для порожнини рота алкоголь

Лікар-стоматолог назвала найнебезпечніший алкогольний напій для зубів, який краще пити через соломинку, а після - очищати порожнину рота. Крім того, фахівець розповіла про спиртний напій, який не зашкодить стану ваших зубів.

Так, за словами дантиста з США Евелін Лукас-Перрі, найбільш шкідливими є солодкі алкогольні коктейлі. Про це повідомляє realsimple.com.

І справа не тільки в цукрі, а в поєднанні спирту з ним. Це піддає ротову порожнину впливу кислотності, зниженню твердості емалі і підвищеній чутливості зубів.

На другому місці по шкідливості стоїть вино. І тут справа у цукрі, а також у барвнику (мова про червоне вино).

"Тривале вживання вина не дає вашим зубам часу відновитися, і, як наслідок, робить зуби більш схильними до фарбування", - пояснює дантист.

Не менш шкідливим є і вживання шампанського через бульбашки, які посилюють руйнуючий ефект, причому не тільки зуби, але і ясна.

Цікаво, що найбільш безпечним для зубів алкоголем стоматолог вважає пиво. І тут справа в низькій кислотності і у великому вмісті води.

Щоб видалити зубний наліт і бактерії з поверхні зубів, важливо підтримувати водний баланс. Небезпечний для порожнини рота алкоголь варто пити через соломинку, а після вживання такого спиртного варто пожувати жувальну гумку без цукру.

Цікаво, що червоне вино, своєю чергою, завдяки вмісту в ньому поліфенолу ресвератролу допоможе сповільнити старіння і зміцнить здоров'я. Але це все за умови помірного вживання.

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