Лікарі назвали овоч, який може вберегти від раку. Як часто його треба їсти

Овочі - безперечно, одні з найкорисніших і найнеобхідніших для нашого здоров'я продуктів. Однак є серед них найкращий, який називають "ліками від бога".

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

Мова йде про броколі

"У багатьох країнах броколі називають "ліками від бога". Регулярне вживання броколі може допомогти запобігти і допомогти в лікуванні раку і багатьох хронічних захворювань", - пише медик.

За словами лікаря, найбільш помітною особливістю брокколі є те, що вона має протиракову дію, особливо при профілактиці та лікуванні раку шлунка і раку молочної залози.

Брокколі є відмінним джерелом природного протиракового з'єднання сульфорафану (SFN)

Сульфорафан є поширеним антиоксидантом і найбільш потужною протираковою рослинною активною речовиною, що містяться в овочах.

Деякі експерти вважають, що вживання броколі 3-4 рази на тиждень знижує ризик розвитку раку на 30-40 відсотків.

Паростки броколі мають кращий протираковий ефект

Пророслі паростки броколі мають набагато більш високі рівні сульфорафану, ніж зрілі броколі.

Наприклад, вміст сульфорафану в 100 грамах паростків броколі становить близько 260 мг, в той час, як вміст сульфорафану в зрілих броколі становить всього близько 16 мг.