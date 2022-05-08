Лікарі назвали овоч, який може вберегти від раку. Як часто його треба їсти
Овочі - безперечно, одні з найкорисніших і найнеобхідніших для нашого здоров'я продуктів. Однак є серед них найкращий, який називають "ліками від бога".
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Мова йде про броколі
"У багатьох країнах броколі називають "ліками від бога". Регулярне вживання броколі може допомогти запобігти і допомогти в лікуванні раку і багатьох хронічних захворювань", - пише медик.
За словами лікаря, найбільш помітною особливістю брокколі є те, що вона має протиракову дію, особливо при профілактиці та лікуванні раку шлунка і раку молочної залози.
Брокколі є відмінним джерелом природного протиракового з'єднання сульфорафану (SFN)
Сульфорафан є поширеним антиоксидантом і найбільш потужною протираковою рослинною активною речовиною, що містяться в овочах.
Деякі експерти вважають, що вживання броколі 3-4 рази на тиждень знижує ризик розвитку раку на 30-40 відсотків.
Паростки броколі мають кращий протираковий ефект
Пророслі паростки броколі мають набагато більш високі рівні сульфорафану, ніж зрілі броколі.
Наприклад, вміст сульфорафану в 100 грамах паростків броколі становить близько 260 мг, в той час, як вміст сульфорафану в зрілих броколі становить всього близько 16 мг.
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