Ось як насправді треба мити фрукти й овочі. Ми все робили неправильно

Фрукти, овочі, ягоди, зелень, - всі ці продукти, куплені в магазині чи на ринку, треба обов'язково мити перед вживанням. Річ у тім, що на магазинній продукції можуть виявитися як пестициди, так і бактерії лістерії, кишкової палички і сальмонели, які провокують різні захворювання.

Як правильно мити куплені продукти - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Як правильно мити

Для багатьох продуктів достатньо буде ретельного промивання проточною водою. Якщо ви плануєте покласти їх в холодильник після миття, обов'язково висушіть.

Надлишкова волога може служити додатковим розсадником хвороботворних мікроорганізмів, продукти швидше псуватимуться.

Мийте перед тим як готувати

Не всі продукти слід мити відразу, приходячи додому з торгового центру, ринку або магазину. Краще цю процедуру зробити безпосередньо перед тим, як готувати їх.

Не використовуйте нічого крім води

Мило, гелі для миття посуду та інші речовини можуть залишитися на пористій поверхні продуктів. Потрапляючи в організм, вони здатні дратувати слизову оболонку шлунка і кишечника, викликати алергічні реакції і отруєння.

Сильно забруднені продукти, наприклад коренеплоди, можна від ґрунту відмити за допомогою м'якої щітки чи губки. Так само можна відмити віск, який наносять зокрема на яблука для довготривалого зберігання.

Мийте навіть ті фрукти, які будете чистити

Банани, апельсини, мандарини тощо теж треба мити перед вживанням. Річ у тім, що бактерії зі шкірки можуть потрапити на м'якуш плоду.

Обов'язково використовуйте окремі обробні дошки для овочів і м'яса. А також використовуйте окремий посуд для зберігання овочів і фруктів.

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