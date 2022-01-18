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Названий найкорисніший вид перцю: вбереже від діабету і проблем з серцем

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Вівторок 18 січня 2022 19:49
Названий найкорисніший вид перцю: вбереже від діабету і проблем з серцем Фото: Названий перець, який захистить від діабету і хвороб серця (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Спеції в раціоні дуже важливі, оскільки вони допомагають організму боротися з різними захворюваннями, зміцнюють імунітет і знижують ризик розвитку багатьох хвороб.

Дослідницька група доктора Кіран Ахуджа з'ясувала, який саме вид перцю здатний захистити організм від діабету і серцевих захворювань. Про це пише Medikforum.

За словами вчених, найкорисніший перець - чилі. Вони назвали його "маленьким продуктом, який має властивість знижувати ризик виникнення діабету і серцевих захворювань".

Медики відзначають, що гостра червона їжа здатна запобігти цим двом небезпечним захворюванням завдяки активним інгредієнтам – капсаїцину і дигідрокапсаїцину.

Ці дві речовини допомагають зменшити утворення жирових відкладень на стінках артерій і запобігти утворенню тромбів.

Також перець чилі може знизити окислення поганого холестерину і зменшити утворення бляшок в артеріях.

Варто відзначити, що раніше схоже дослідження про перець чилі провели американські кардіологи.

У результатах цього дослідження повідомлялося, що вживання перцю чилі не менше 4 разів на тиждень допомагає знизити ризик смерті від ішемічної хвороби серця на 44%.

Також перець чилі корелює зі зниженням рівня цукру в крові та концентрації інсуліну після їжі – тобто, тримає під контролем процеси, які призводять до розвитку діабету 2 типу.

"Грунтуючись на наших попередніх дослідженнях, ми очікуємо, що споживання перцю чилі людьми з порушеною толерантністю до глюкози та діабетом 2 типу забезпечить значне поліпшення рівня глюкози в крові після їжі, інсуліну та інших факторів ризику діабету і серцевих захворювань", - зазначила доктор Ахуджа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названа натуральна приправа, яка захистить від хвороби Альцгеймера.

А також розповідали про те, що названа спеція, яка допомагає знизити ризик розвитку раку.

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