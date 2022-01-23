Найунікальніші властивості кави: вчені оприлюднили нові дані

Кава - напій, за допомогою якого ми підвищуємо свою енергію і відновлюємо працездатність. Багато людей не уявляють свій ранок без чашки кави.

Фахівці Healthline перерахували основні переваги цього напою і пояснили, чому ж він так корисний.

Підвищує рівень енергії

Дійсно, кофеїн стимулює центральну нервову систему, бореться з втомою і підвищує рівень енергії. Річ у тому, що кофеїн блокує рецептори нейротрансмітера аденозину і це підвищує рівень інших нейротрансмітерів, в тому числі й дофаміну.

Знижує ризик розвитку діабету 2 типу

Регулярне вживання кави в довгостроковій перспективі значно знижує ризик розвитку діабету 2 типу. Кава допомагає зберегти функцію бета-клітин підшлункової залози, які відповідають за вироблення інсуліну, що відповідає за рівень цукру в крові.

Також кава багата антиоксидантами, впливає на чутливість до інсуліну, знижує запалення і допомагає обміну речовин.

Підтримує здоров'я мозку

Дослідження показують, що кава захищає від деяких нейродегенеративних розладів, у тому числі від хвороби Альцгеймера та хвороби Паркінсона. Такі результати показали понад 13 досліджень, в яких вивчалося регулярне вживання кави.

Також помірне споживання кави пов'язане з більш низьким ризиком розвитку деменції та зниження когнітивних функцій.

Допомагає контролювати вагу

Кава може впливати на накопичення жиру і підтримувати здоров'я кишечника, і це корисно для контролю ваги. Більш високе споживання кави пов'язане зі зменшенням жирових відкладень, особливо у чоловіків.

Одна або дві чашки кави в день допомагають підвищити рівень фізичної активності в середньому на 17%.

Більш низький ризик розвитку депресії

Кожна чашка кави знижує ризик розвитку депресії в середньому на 8%. Як показують дослідження, 3-4 чашки кави в день знижують ризик самогубств на 74%.

Захищає печінку від хвороб

Дві чашки кави в день допомагають підтримати здоров'я печінки та захищають цей орган від хвороб. Ризик хронічних захворювання і смерті від хвороби печінки знижується на 15% - вже від однієї чашки кави в день.

Підтримує здоров'я серця

Вживання кави корисно для здоров'я серця і знижує ризик розвитку захворювань на 15%. Ризик розвитку інсульту три чашки кави в день знижують на 21%. Однак потрібно більш акуратно вживати каву людям з проблемами артеріального тиску.

Збільшує тривалість життя

Кава допомагає продовжити життя завдяки безлічі потенційних переваг для здоров'я. Дві чашки кави знижує ризик передчасної смерті незалежно від віку, ваги та вживання алкоголю.

Одна чашка кави в день регулярно допомагає в рази знизити ризик смерті від онкологічних захворювань.

Покращує спортивні результати

Кава підвищує рівень енергії і його можна використовувати спортсменам в якості ергогенного засобу – які підсилювач продуктивності.

Чашка кави перед тренуванням підвищує витривалість, покращує швидкість і підвищує продуктивність.