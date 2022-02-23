Лікар розповіла про вплив солі на внутрішні органи та імунітет

Для раціону і вибору продуктів харчування золоте правило "міра потрібна у всьому", мабуть, є мало не найдоречнішим. Адже надлишок або обмеження деяких мінералів може здійснити значний негативний вплив на організм. Це стосується і найпопулярнішого підсилювача смаку - солі.

Про це передає " Країна здоров'я ".

Скільки солі вживати безпечно

Рекомендована порція солі для позитивного ефекту на здоров'я не повинна перевищувати норму 3-5 грамів на добу, зазначає лікар-дієтолог Оксана Чернишова

Спеціаліст також закликала враховувати, що сіль виступає відмінним консервантом, тому вона присутня в чималій кількості в ковбасах, сирах, бульйонних кубиках, всіляких соусах, фастфуді та багатьох інших продуктах.

Відповідно, якщо вони є в раціоні людини на постійній основі, то безпечна добова доза буде точно перевищена.

Також не слід забувати, що сіль здатна збільшувати апетит, оскільки вважається найпотужнішим підсилювачем смаку. Тому сприяє виникненню бажання взяти додаткову порцію їжі - так, велика кількість солі в раціоні загрожує частими переїдання.

Вплив солі на організм

При зловживанні сіллю ще одним неприємним наслідком є затримка рідини в організмі, що веде до підвищення тиску і навантаження на нирки та серце.

Згідно з недавніми дослідженнями, надлишок солі - навіть при перевищенні рекомендованої норми всього на 6 грамів - здійснює істотний вплив на ослаблення імунітету.

Лікар уточнює, що приблизно така концентрація міститься у двох стравах швидкоїжі.

"І вже через сім днів імунні клітини не можуть повною мірою протидіяти бактеріям", - попередила експерт, закликавши скоротити споживання солі до необхідного мінімуму.