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В Україні вперше пересадили кістковий мозок від нерідного донора: деталі надскладної операції

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Середа 15 вересня 2021 16:55
В Україні вперше пересадили кістковий мозок від нерідного донора: деталі надскладної операції Українські онкологи пересадили кістковий мозок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні вперше в історії черкаські лікарі пересадили кістковий мозок українцеві від нерідного донора. Зокрема, операція була виконана в Черкаському обласному онкодиспансері.

Про це у Facebook написала засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства iDonor" Ірина Заславець.

За її словами, лікарі тримали в секреті інформацію про унікальну операцію майже місяць, але тепер вони готові розповісти деталі проведення операції.

"Майже місяць лікарі тримали це в секреті, але завтра нарешті готові про все розказати і показати свого першого пацієнта", – написала Ірина.

Окрім того, відомо, що кістковий мозок привезли із-за кордону.

Деталі операції

Так, наразі усі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон. Вартість такої операції 110 тисяч доларів.

Заславець каже, що минулого року держкоштом спрямували українців в іноземні клініки на трансплантації кісткового мозку 139 громадян – витрати становили 413 мільйонів гривень. Однак, цьогоріч на ці ж потреби витратили уже 273 мільйонів гривень, і допомогли 91 дорослому українцю.

"Ця трансплантація в Черкасах означає, що в найближчій перспективі наші громадяни більше не муситимуть їхати за кордон. Українців рятуватимуть в Україні", – додала Ірина Заславець.

Також лікарі, які проводили операцію розкажуть більше про трансплантацію. На дійстві також буде присутній міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та голова профільного підкомітету ВР Оксана Дмитрієва.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, скільки лікарень в Україні проводять трансплантацію.

Зазначимо, в серпні в Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози.

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