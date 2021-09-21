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Вперше в Україні дитині зробили пересадку серця: хлопчик отримав шанс на життя

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Львів, Вівторок 21 вересня 2021 21:43
Вперше в Україні дитині зробили пересадку серця: хлопчик отримав шанс на життя В Україні вперше пересадили серце дитині (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні вперше провели трансплантацію серця 13-річному хлопчику. Операція відбувалася у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів директор Інституту серця Борис Тодуров.

Так, операція відбулась сьогодні, 21 вересня.

Як пройшла операція

Зокрема, на початку операції у лікарні влаштували коридор пошани для донора серця.

"Сьогодні ми збираємось взяти серце, легені, печінку, нирки та рогівку ока. Сподіваюся, що ми зможемо продовжити життя ще багатьом пацієнтам", - сказав лікар.

Медики вперш в країні провели трансплантацію серця дитині такого віку. Зазначається, що 13-річний хлопчик переніс неокардит і через три місяці став на лист очікування.

"Працює спільна команда київських, львівських і польських спеціалістів. Дякуючи Олегу Самчуку і його дружній команді, це стало можливим у нашій країні Десятки спеціалістів з різних центрів, працюють чітко як налагоджений механізм. Це моя 20 трансплантація", – написав у Facebook Борис Тодуров.

Окрім того, у сусідній операційній медики вже розпочали пересадку легень.

"Я сподіваюся, що це буде перша в Україні вдала трансплантація легень. Будемо сподіватися, що врятуємо всіх, хто так довго цього чекав", - додав медик.

Раніше ми повідомляли, що в Україні вперше пересадили кістковий мозок від нерідного донора.

Зазначимо, в серпні в Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози.

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